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Александр Лыков
Александр Лыков
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Александр Лыков
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Дата рождения
30 ноября 1961
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Место рождения
Рахья, Ленинградская область, СССР (Россия)
Рост
176 см
Биография Александра Лыкова
Родился 30 ноября 1961 года.
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Фильмография Александра Лыкова
Девятаев
военный, биография
2021, Россия
7.0
Семь ужинов
мелодрама, комедия
2019, Россия
5.0
День до
драма
2017, Россия
5.0
О любви
драма, мелодрама
2017, Россия
7.0
День дурака
комедия, приключения
2014, Россия
5.0
Три мушкетера
исторический, приключения
2013, Россия
3.0
На игре 2. Новый уровень
приключения, боевик
2010, Россия
6.0
Каникулы строгого режима
комедия, криминал
2009, Россия
7.0
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