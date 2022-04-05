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Артем Михалков
Артем Михалков
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Артем Михалков
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Дата рождения
8 декабря 1975
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Личные связи
Никита Михалков
Отец и сын
Биография Артема Михалкова
Родился 8 декабря 1975 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Артема Михалкова
Мистер нокаут
спорт
2022, Россия
8.0
Ставка на любовь
мелодрама, комедия
2015, Россия
4.0
Духless
драма
2012, Россия
7.0
Москва, я люблю тебя!
сборник
2010, Россия
5.0
Пирамммида
драма, биография, криминал
2010, Россия
7.0
Путь
приключения, боевик
2009, Россия
7.0
Снег на голову
мелодрама
2009, Россия
5.0
Жара
комедия, мелодрама
2006, Россия
6.0
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Кроме того, в повторный прокат выйдет «Балканский рубеж».
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5 апреля 2022 13:08
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Ключевые роли исполнили Виктор Хориняк и Сергей Безруков.
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23 ноября 2021 14:09
В Лондоне покажут фильмы Сочинского Международного Кинофестиваля и Кинопремий
21-23 марта в Лонде пройдет трехдневное киномероприятие SIFFA UK, в рамках которого состоятся показы нескольких фильмов с Сочинского Международного Кинофестиваля и Кинопремий (SIFFA), мастер-классы
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17 марта 2018 01:26
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В дела родственников не влезают: раскол в семье Михалковых больше не секрет
Знаменитая семья разделяет работу и личные отношения.
1 комментарий
14 марта 2022 13:40
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