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Звездные войны: эпизод I - Скрытая угроза Звездные войны: эпизод I - Скрытая угроза
Киноафиша Фильмы Звездные войны: эпизод I - Скрытая угроза Звездные войны: эпизод I - Скрытая угроза, 1999: актеры и роли
Star Wars: Episode I - The Phantom Menace Звездные войны: эпизод I - Скрытая угроза 1999 / США
7.3 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 6.5
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Звездные войны: эпизод I - Скрытая угроза, 1999: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джордж Лукас Джордж Лукас George Lucas
В ролях
Юэн МакГрегор Юэн МакГрегор Ewan McGregor Натали Портман Натали Портман Natalie Portman Джейк Ллойд Джейк Ллойд Jake Lloyd Ахмед Бест Ahmed Best Пернилла Огаст Хью Куорши Оливер Форд Дэвис Oliver Ford Davies Иен Макдермид Иен Макдермид Ian McDiarmid Энтони Дэниелс Энтони Дэниелс Anthony Daniels Фрэнк Оз Фрэнк Оз Frank Oz Теренс Стэмп Теренс Стэмп Terence Stamp Лиам Нисон Лиам Нисон Liam Neeson Кенни Бэйкер Кира Найтли Кира Найтли Keira Knightley
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