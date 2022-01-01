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Звездные войны: эпизод I - Скрытая угроза
Звездные войны: эпизод I - Скрытая угроза, 1999: актеры и роли
Star Wars: Episode I - The Phantom Menace
Звездные войны: эпизод I - Скрытая угроза
1999 / США
7.3
Оцените
21
голос
Рейтинг IMDb: 6.5
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Звездные войны: эпизод I - Скрытая угроза, 1999: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джордж Лукас
George Lucas
В ролях
Юэн МакГрегор
Ewan McGregor
Натали Портман
Natalie Portman
Джейк Ллойд
Jake Lloyd
Ахмед Бест
Ahmed Best
Пернилла Огаст
Хью Куорши
Оливер Форд Дэвис
Oliver Ford Davies
Иен Макдермид
Ian McDiarmid
Энтони Дэниелс
Anthony Daniels
Фрэнк Оз
Frank Oz
Теренс Стэмп
Terence Stamp
Лиам Нисон
Liam Neeson
Кенни Бэйкер
Кира Найтли
Keira Knightley
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