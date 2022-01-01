5 лучших фильмов с Кирой Найтли

Найтли была прилежной школьницей, мечтавшей избавиться от дислексии, и добросовестно выполняла задания. К одиннадцати годам у нее уже было внушительное портфолио, а в будущем ее актерской карьере помогло необычайное сходство с Натали Портман. Иногда Кире даже приходилось подменять ее, и большинство зрителей этого не замечало. В гриме Найтли и Портман не могли различить даже родители.

«Гордость и предубеждение», 2005.

За роль в экранизации одноименного произведения Джейн Остин актриса была номинирована на «Оскар». Сюжет рассказывает об английской провинциальной семье Беннет. Незамужняя Элизабет, принципиальная и искренняя дочь мистера Беннета, знакомится с одиноким Дарси. Мужчина богат, аристократичен и высокомерен. Между молодыми людьми возникает симпатия, но героиню отталкивает снобизм нового знакомого. А тот не считает хорошей затеей отношения с женщиной из низких слоев общества. Для образа юной Беннет актриса надевала парик: попутно она готовилась к съемкам в «Домино», где для роли охотницы за головами нужна была короткая стрижка.

«Герцогиня», 2008.

Герцогиня Кавендиш, молодая харизматичная девушка, вступает в брак с герцогом Девонширским. В этом союзе, созданном по абсолютному расчету, нет ни капли любви. Джорджиана, со временем окончательно устав от равнодушия и холодности мужа, начинает жить для себя. Она погружается в политику, становится современной иконой моды и находит взаимные чувства. Основная цель, которая была поставлена перед Найтли – показать истинное отчаяние женщины, несправедливо лишенной права самостоятельно принимать решение. Кира замечательно справилась с ролью.

«Игра в имитацию», 2014

Сюжет фильма основан на истории реального человека – легендарного математика и криптографа Алана Тьюринга. Мужчина и его коллеги усердно работают, чтобы расшифровать сообщения нацистов, которые используют сложную машину «Энигма». Каждый день у них есть 18 часов на работу, а в полночь немцы меняют кодовое слово для шифра. Тьюринг понимает, что человеческих сил не хватит на расшифровку – нужно создать машину, способную помочь в разгадке военной тайны. Кира Найтли в этой картине исполняет роль Джоан, коллегу Алана. С ней персонажа Бенедикта Камбербетча связывает преданные, но сложные дружеские отношения.

«Опасный метод», 2011.

Фильм Дэвида Кроненберга основан на реальной биографии. Сюжет раскрывает историю Зигмунда Фрейда, основоположника психоанализа, и Карла Юнга, его ученика. Карл влюблен в свою пациентку. Роль Сабины Шпильрейн, к которой Юнг испытывает чувства, играет Найтли. Некоторые критики считают, что Кира не подходит для этого образа – слишком красива, что неуместно в сюжете. Другие, наоборот, придерживаются мнения, что Найтли в роли пациентки делает киноленту более энергичной.

«Хоть раз в жизни», 2013.

Кира Найтли исполнила главную руль в мотивирующем на решения фильме. Сюжет рассказывает о талантливой певице, пение которой впечатляет мужчину, когда-то бывшего хорошим продюсером. Персонажи в шутку заключают соглашение, средств на студийные записи у них нет, поэтому материал начинает создаваться прямо на городских улицах. Вдохновение заставляют Грету выйти из депрессии, в которой она пребывала после расставания с парнем, а творчество приводит к неожиданным результатам.