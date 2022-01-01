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Фильмы с Кирой Найтли
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Фильмы с Кирой Найтли

Кира Найтли – английская актриса, неоднократно номинированная на «Оскар» и другие престижные премии. Кира родилась в семье актеров и уже ребенком проявляла склонность к этой деятельности. Когда девочке исполнилось шесть, у нее уже был свой агент, а в семь она сыграла свою первую роль.

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Мисс Плохое поведение
Мисс Плохое поведение
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6.0
драма, исторический
2020, Великобритания
Последствия
Последствия
Смотреть за 1 рубль
8.0
драма, мелодрама, военный
2019, Великобритания / США
Опасные секреты
Опасные секреты
7.0
драма, биография, триллер
2019, США / Великобритания
Щелкунчик и четыре королевства
Щелкунчик и четыре королевства
Смотреть за 1 рубль
7.0
фэнтези, семейный
2018, США
Берлин, я люблю тебя
Берлин, я люблю тебя
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6.0
мелодрама, драма
2018, Германия
Колетт
Колетт
6.0
биография, драма
2018, США / Великобритания / Венгрия
Призрачная красота
Призрачная красота
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7.0
драма
2016, США
Детка
Детка
7.0
драма
2014, США
Игра в имитацию
Игра в имитацию
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7.0
триллер, биография, драма
2014, США
Хоть раз в жизни
Хоть раз в жизни
7.0
мюзикл, мелодрама, драма, комедия
2013, США
Джек Райан: Теория хаоса
Джек Райан: Теория хаоса
Смотреть за 1 рубль
6.0
боевик, триллер, драма
2013, США / Россия
Анна Каренина
Анна Каренина
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7.0
драма
2012, Великобритания
Ищу друга на конец света
Ищу друга на конец света
7.0
комедия
2012, США
Звезды в короткометражках
Звезды в короткометражках
7.0
комедия
2012, США
Опасный метод
Опасный метод
7.0
драма
2011, Германия / Канада / Великобритания
Неверленд
Неверленд
6.0
приключения, фэнтези
2011, США
Прошлой ночью в Нью-Йорке
Прошлой ночью в Нью-Йорке
7.0
драма, мелодрама
2010, США
Телохранитель
Телохранитель
7.0
мелодрама, криминал
2010, США / Великобритания
Не отпускай меня
Не отпускай меня
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7.0
триллер, драма
2010, Великобритания
Долгая и грустная сага о братьях-самоубийцах
Долгая и грустная сага о братьях-самоубийцах
6.0
сказка, короткометражный
2009, Великобритания
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5 лучших фильмов с Кирой Найтли

Найтли была прилежной школьницей, мечтавшей избавиться от дислексии, и добросовестно выполняла задания. К одиннадцати годам у нее уже было внушительное портфолио, а в будущем ее актерской карьере помогло необычайное сходство с Натали Портман. Иногда Кире даже приходилось подменять ее, и большинство зрителей этого не замечало. В гриме Найтли и Портман не могли различить даже родители.

«Гордость и предубеждение», 2005.

За роль в экранизации одноименного произведения Джейн Остин актриса была номинирована на «Оскар». Сюжет рассказывает об английской провинциальной семье Беннет. Незамужняя Элизабет, принципиальная и искренняя дочь мистера Беннета, знакомится с одиноким Дарси. Мужчина богат, аристократичен и высокомерен. Между молодыми людьми возникает симпатия, но героиню отталкивает снобизм нового знакомого. А тот не считает хорошей затеей отношения с женщиной из низких слоев общества. Для образа юной Беннет актриса надевала парик: попутно она готовилась к съемкам в «Домино», где для роли охотницы за головами нужна была короткая стрижка.

«Герцогиня», 2008.

Герцогиня Кавендиш, молодая харизматичная девушка, вступает в брак с герцогом Девонширским. В этом союзе, созданном по абсолютному расчету, нет ни капли любви. Джорджиана, со временем окончательно устав от равнодушия и холодности мужа, начинает жить для себя. Она погружается в политику, становится современной иконой моды и находит взаимные чувства. Основная цель, которая была поставлена перед Найтли – показать истинное отчаяние женщины, несправедливо лишенной права самостоятельно принимать решение. Кира замечательно справилась с ролью.

«Игра в имитацию», 2014

Сюжет фильма основан на истории реального человека – легендарного математика и криптографа Алана Тьюринга. Мужчина и его коллеги усердно работают, чтобы расшифровать сообщения нацистов, которые используют сложную машину «Энигма». Каждый день у них есть 18 часов на работу, а в полночь немцы меняют кодовое слово для шифра. Тьюринг понимает, что человеческих сил не хватит на расшифровку – нужно создать машину, способную помочь в разгадке военной тайны. Кира Найтли в этой картине исполняет роль Джоан, коллегу Алана. С ней персонажа Бенедикта Камбербетча связывает преданные, но сложные дружеские отношения.

«Опасный метод», 2011.

Фильм Дэвида Кроненберга основан на реальной биографии. Сюжет раскрывает историю Зигмунда Фрейда, основоположника психоанализа, и Карла Юнга, его ученика. Карл влюблен в свою пациентку. Роль Сабины Шпильрейн, к которой Юнг испытывает чувства, играет Найтли. Некоторые критики считают, что Кира не подходит для этого образа – слишком красива, что неуместно в сюжете. Другие, наоборот, придерживаются мнения, что Найтли в роли пациентки делает киноленту более энергичной.

«Хоть раз в жизни», 2013.

Кира Найтли исполнила главную руль в мотивирующем на решения фильме. Сюжет рассказывает о талантливой певице, пение которой впечатляет мужчину, когда-то бывшего хорошим продюсером. Персонажи в шутку заключают соглашение, средств на студийные записи у них нет, поэтому материал начинает создаваться прямо на городских улицах. Вдохновение заставляют Грету выйти из депрессии, в которой она пребывала после расставания с парнем, а творчество приводит к неожиданным результатам.

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