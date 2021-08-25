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Джейк Ллойд
Джейк Ллойд
Jake Lloyd
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Дата рождения
5 марта 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Место рождения
Форт-Коллинс, Колорадо, США
Рост
165 см
Биография Джейка Ллойда
Родился 5 марта 1989 года. Форт-Коллинс, Колорадо, США.
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Фильмография Джейка Ллойда
Звездные войны: эпизод I - Скрытая угроза
фантастика, приключения, боевик
1999, США
7.0
Подарок на Рождество
комедия, боевик, семейный, приключения
1996, США
7.0
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Не только Маколей Калкин: 5 детей-актёров, которые не смогли продолжить успешную карьеру
Эти талантливые люди стали известными в юном возрасте, а потом надолго или даже навсегда исчезли с экранов.
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25 августа 2021 19:30
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«А ты налей и отойди»: как сегодня выглядят вчерашние знаменитые дети-актеры
Ответственная Галина Сергеевна из «Папиных дочек», маленькая Ксюша из «Моей прекрасной няни» и, конечно, незабываемая Диана из рекламы сока «Моя семья», фразу которой «А ты налей и отойди» многие из нас повторяют, наверное, и до сих пор – смотрим, как изменились за прошедшие годы вчерашние знаменитые дети-актеры, многие из которых взрослую жизнь с актерским ремеслом связывать и не стали.
4 комментария
14 ноября 2018 00:52
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