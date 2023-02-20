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Киноафиша Новости Лиам Нисон считает, что обилие спин-оффов вредит «Звездным войнам»

Лиам Нисон считает, что обилие спин-оффов вредит «Звездным войнам»

20 февраля 2023 15:40
Лиам Нисон считает, что обилие спин-оффов вредит «Звездным войнам»

Актер не хочет возвращаться к образу Квай-Гона Джинна.

На днях Лиам Нисон вместе с Полом Раддом стал гостем очередного выпуска передачи Энди Коэна «Смотрите, что происходит: Прямой эфир». Отвечая на вопросы ведущего, ирландскому актеру в очередной раз пришлось прокомментировать свою заинтересованность «Звездными войнами». По словам Нисона, он больше не хочет возвращаться к образу джедая Квай-Гона Джинна из-за многочисленных телевизионных спин-оффов, которые, по его мнению, разрушают магию франшизы:

«Нет, я не планирую возвращаться к этой роли. Сейчас у «Звездных войн» столько спин-оффов, и мне кажется, что из-за этого они странным образом утратили свою таинственность и волшебство».

Нисон впервые сыграл Квай-Гона Джинна в «Звездных войнах: Скрытая угроза» (1999), после чего озвучивал его в анимационных проектах Lucasfilm. В прошлом году актер вживую появился в эпизодической роли в мини-сериале Disney+ «Оби-Ван Кеноби». Нисон всегда с теплотой отзывается о съемках в галактической саге, а относительно недавно он заявил, что не против еще раз вернуться к образу мастера-джедая, но только в рамках полнометражного фильма, а не сериала.

В число ближайших телепроектов в рамках «Звездных войн» входят третий сезон «Мандалорца», «Асока», «Аколит» и второй сезон «Андора». Параллельно в разработке находится ряд полнометражных картин, но информации о них пока крайне мало.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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