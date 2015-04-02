Презентация нового анимационного фильма «Мадагаскар» в «Заневском Каскаде» еще раз доказала, что всякий порядочный хищник, оставленный без умиротворяющей закуски, рано или поздно возжелает сочной румяной плоти своих травоядных ближних и что царственное место достоин занять только тот, кто не делает сентиментальных различий между филейными частями неприятеля и филейными частями друга. Вообще говоря, проект, который в итоге длительных блужданий выплыл к Мадагаскару, изначально мыслился как…
У меня лишь один вопрос возник, дико тупой, но всё же интересно: ПРИЧЁМ ЗДЕСЬ МАДАГАСКАР??? Только не говорите, что этот остров и был Мадагаскаром, я это конечно понимаю, но просто по логике вещей такого быть не может - это же бред: плыли из Нью-Йорка то ли в Европу, то ли в Антарктиду (когда корабль захватили пингвины), а попали на Мадагаскар, который находится в юго-восточной части Африки... Бред какой-то...
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