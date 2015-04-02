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Презентация нового анимационного фильма «Мадагаскар» в «Заневском Каскаде» еще раз доказала, что всякий порядочный хищник, оставленный без умиротворяющей закуски, рано или поздно возжелает сочной румяной плоти своих травоядных ближних и что царственное место достоин занять только тот, кто не делает сентиментальных различий между филейными частями неприятеля и филейными частями друга. Вообще говоря, проект, который в итоге длительных блужданий выплыл к Мадагаскару, изначально мыслился как…