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Мадагаскар Мадагаскар
Киноафиша Фильмы Мадагаскар Отзывы о мультфильме «Мадагаскар»
Madagascar Мадагаскар 2005 / США
7.5 Оцените
65 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Отзывы о мультфильме «Мадагаскар»

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Презентация нового анимационного фильма «Мадагаскар» в «Заневском Каскаде» еще раз доказала, что всякий порядочный хищник, оставленный без умиротворяющей закуски, рано или поздно возжелает сочной румяной плоти своих травоядных ближних и что царственное место достоин занять только тот, кто не делает сентиментальных различий между филейными частями неприятеля и филейными частями друга. Вообще говоря, проект, который в итоге длительных блужданий выплыл к Мадагаскару, изначально мыслился как…

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Benvolio 2 апреля 2015, 12:51
Слушайте, вроде же мульт совсем скоро выходит на экране, а про него здесь ничего нет. Я уже весь чешусь, как хочу его посмотреть.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Конрад 2 апреля 2015, 12:51
Ожидал от мультика большего.Бывали и посмешнее.Лучшая находка и лучший прикол создателей - это пингвины.Действительно потешно.Можно только ради этих персонажей потратить время.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Benvolio 2 апреля 2015, 12:51
Если вызвоню сегодня свою знакомую - завтра обязательно пойдём на Мадагаскар. Уже с февраля жду его, наконец, дождался )) ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Гость! :) 2 апреля 2015, 12:51
Зануды... Мультик офигенный! :)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Monti 2 апреля 2015, 12:51
Друзья-товарищи, про мультик расписывать свое мнение особо не буду, тут итак уже почти всё сказано. Скажу лишь, что мне лично он понравлися, мультик из серии "посмеялся - и забыл". Да, не все шутки смешны, но блин, я не знаю ни одного мультика и ни одного фильма, где абсолютно всё было бы смешно...



У меня лишь один вопрос возник, дико тупой, но всё же интересно: ПРИЧЁМ ЗДЕСЬ МАДАГАСКАР??? Только не говорите, что этот остров и был Мадагаскаром, я это конечно понимаю, но просто по логике вещей такого быть не может - это же бред: плыли из Нью-Йорка то ли в Европу, то ли в Антарктиду (когда корабль захватили пингвины), а попали на Мадагаскар, который находится в юго-восточной части Африки... Бред какой-то...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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