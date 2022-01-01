В каком порядке смотреть все части «Мадагаскар» по хронологии

Серия мультфильмов насчитывает три полнометражных ленты об основных героях и спин-офф «Пингвины Мадагаскара» – о харизматичных второстепенных персонажах.

«Мадагаскар», 2005.

Признанный царь животных лев Алекс, гиппопотам Глория, влюбленный в нее по уши жираф Мелман и страстно мечтающая о приключениях зебра Марти – избалованные звери из Нью-Йорка. Размеренная жизнь животных проходила в Центральном зоопарке, откуда они решили бежать. Отчаянная авантюра заканчивается кораблекрушением, после которого четверо городских неженок оказываются на Мадагаскаре. Экзотический уголок мира наводнен лемурами и фоссами. Незадачливые странники с ужасом начинают осознавать, что со спокойствием и нью-йоркскими привычками предстоит расстаться. Ведь свобода сулит не только развлечения и радости, но и множество опасностей и неудобств. Тем не менее, унывать друзьям не приходится: их ждет море новых знакомств и открытий.

«Мадагаскар 2», 2008.

Продолжение мультфильма посвящено памяти Берни Мака – американского актера, который озвучивал во второй части папу Алекса и главу прайда Зуба.

Жизнь на острове, полная тайн и опасностей, разочаровала четверых друзей. На этот раз Алекс, Мелман, Глория и Марти принимают решение покинуть Мадагаскар и вернуться домой, в привычный зоопарк. Пингвины помогают им с транспортом и топливом, а царь лемуров рассказывает, где лучше искать новые впечатления. Но по нелепому стечению обстоятельств звери, так и не добравшись до Нью-Йорка, попадают в Африку. Там Алекс находит своих родных, с которыми не виделся с далекого детства. Лев делает для себя неожиданное открытие – после долгой жизни в цивилизации у него осталось очень мало общего с сородичами – гораздо меньше, чем ему хотелось бы. Алекс совсем не приспособлен к тем условиям жизни, к которым привыкли настоящие дикие львы. Теперь дружную компанию ждут другие увлекательные приключения…

«Мадагаскар 3», 2012

Разношерстная компания из четверых зверей успела пожить на африканском континенте. По их подсчетам, их не было в Нью-Йорке уже шесть лет, и животные хотят снова вернуться в давно знакомый город. Вычисления оказываются в корне неверными. Чтобы осуществить свой замысел, им снова понадобится помощь пингвинов. Искать их, как запомнили герои, нужно в Монте-Карло, но там вместо добродушных и всегда готовых посодействовать морских птиц они встречают охотников на экзотических зверей. В коллекции браконьеров не хватает только одного экспоната: львиной головы.

«Пингвины Мадагаскара», 2014.

Спин-офф серии о путешествиях зверей по континентам рассказывает историю о знаменитых пингвинах Мадагаскара. Рико, Рядовой, Ковальски и Шкипер во время ограбления Форт-Нокса встречаются с опасным врагом: коварным осьминогом. Морской гад жаждет уничтожить мир, а прелестных птичек превратить в ужасных существ, чтобы никто больше не восторгался их безграничным обаянием. Пингвины присоединяются к организации по защите животных «Северный ветер», которая создана для спасения тех, кто не может за себя постоять. Птичий квартет шпионов собирается предотвратить катастрофу и остановить Октавиуса при помощи других животных. Но план, по которому идут события, очень непредсказуем, и события разворачиваются самым странный образом. К тому же, команды едва ладят и часто ведут себя безрассудно. Получится ли у отчаянных пингвинов выполнить важную миссию и защитить себя и животных от злобного монстра из морских глубин?