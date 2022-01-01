«Мадагаскар» – американская серия полнометражных мультифильмов, рассказывающая о приключениях веселых и очень разных зверей. Первая часть франшизы заняла шестое место в рейтинге коммерчески успешных фильмов 2005 года.
Серия мультфильмов насчитывает три полнометражных ленты об основных героях и спин-офф «Пингвины Мадагаскара» – о харизматичных второстепенных персонажах.
Признанный царь животных лев Алекс, гиппопотам Глория, влюбленный в нее по уши жираф Мелман и страстно мечтающая о приключениях зебра Марти – избалованные звери из Нью-Йорка. Размеренная жизнь животных проходила в Центральном зоопарке, откуда они решили бежать. Отчаянная авантюра заканчивается кораблекрушением, после которого четверо городских неженок оказываются на Мадагаскаре. Экзотический уголок мира наводнен лемурами и фоссами. Незадачливые странники с ужасом начинают осознавать, что со спокойствием и нью-йоркскими привычками предстоит расстаться. Ведь свобода сулит не только развлечения и радости, но и множество опасностей и неудобств. Тем не менее, унывать друзьям не приходится: их ждет море новых знакомств и открытий.
Продолжение мультфильма посвящено памяти Берни Мака – американского актера, который озвучивал во второй части папу Алекса и главу прайда Зуба.
Жизнь на острове, полная тайн и опасностей, разочаровала четверых друзей. На этот раз Алекс, Мелман, Глория и Марти принимают решение покинуть Мадагаскар и вернуться домой, в привычный зоопарк. Пингвины помогают им с транспортом и топливом, а царь лемуров рассказывает, где лучше искать новые впечатления. Но по нелепому стечению обстоятельств звери, так и не добравшись до Нью-Йорка, попадают в Африку. Там Алекс находит своих родных, с которыми не виделся с далекого детства. Лев делает для себя неожиданное открытие – после долгой жизни в цивилизации у него осталось очень мало общего с сородичами – гораздо меньше, чем ему хотелось бы. Алекс совсем не приспособлен к тем условиям жизни, к которым привыкли настоящие дикие львы. Теперь дружную компанию ждут другие увлекательные приключения…
Разношерстная компания из четверых зверей успела пожить на африканском континенте. По их подсчетам, их не было в Нью-Йорке уже шесть лет, и животные хотят снова вернуться в давно знакомый город. Вычисления оказываются в корне неверными. Чтобы осуществить свой замысел, им снова понадобится помощь пингвинов. Искать их, как запомнили герои, нужно в Монте-Карло, но там вместо добродушных и всегда готовых посодействовать морских птиц они встречают охотников на экзотических зверей. В коллекции браконьеров не хватает только одного экспоната: львиной головы.
Спин-офф серии о путешествиях зверей по континентам рассказывает историю о знаменитых пингвинах Мадагаскара. Рико, Рядовой, Ковальски и Шкипер во время ограбления Форт-Нокса встречаются с опасным врагом: коварным осьминогом. Морской гад жаждет уничтожить мир, а прелестных птичек превратить в ужасных существ, чтобы никто больше не восторгался их безграничным обаянием. Пингвины присоединяются к организации по защите животных «Северный ветер», которая создана для спасения тех, кто не может за себя постоять. Птичий квартет шпионов собирается предотвратить катастрофу и остановить Октавиуса при помощи других животных. Но план, по которому идут события, очень непредсказуем, и события разворачиваются самым странный образом. К тому же, команды едва ладят и часто ведут себя безрассудно. Получится ли у отчаянных пингвинов выполнить важную миссию и защитить себя и животных от злобного монстра из морских глубин?