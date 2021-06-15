Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Гвен Стефани
Гвен Стефани
Gwen Stefani
О персоне
Фильмография
Статьи
Вопросы и ответы
Гвен Стефани
Gwen Stefani
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
3 октября 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Сценарист
Биография Гвен Стефани
Родилась 3 октября 1969 года. Анахайм, Калифорния, США.
Развернуть
Фильмография Гвен Стефани
Тролли
семейный, анимация, фэнтези, приключения
2016, США
7.0
Мадагаскар
комедия, анимация, приключения, сказка, семейный
2005, США
7.0
Авиатор
драма
2004, США / Германия
7.0
Образцовый самец
комедия
2001, США / Австралия / Германия
7.0
Все фильмы
Статьи о персоне
С кольцом на пальце: Гвен Стефани спровоцировала слухи о тайной свадьбе
Звезда обручилась со своим возлюбленным осенью прошлого года.
Написать
15 июня 2021 15:25
«Почему ты не сделал этого раньше?»: Гвен Стефани рассердилась на жениха из-за отложенной свадьбы
Предложил руку и сердце в неожиданное время.
Написать
8 января 2021 15:06
«Это генетика»: Гвен Стефани рассказала о наследственной болезни своих сыновей
Сама певица тоже страдает от этого заболевания и всячески стремится облегчить жизнь детям.
Написать
17 декабря 2020 14:31
Все статьи
Related video
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»