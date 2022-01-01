Герои фильмов про заговоры уже точно усвоили, что могут доверять только себе. Они так часто попадали в ловушки, устроенные недоброжелателями, что перестали верить тем, кто использовал их в собственных целях. А раскрыть злой умысел им помогали смекалка, логика, умение решать трудные задачки, а порой – верные друзья.

Пять лучших фильмов про заговоры

Во все времена существовали люди, готовые предать окружающих ради достижения своих целей. Они устраивали заговоры против одного человека, а порой и против целого государства. Но главные герои следующей подборки смогли разгадать их коварные планы. Не всегда они могут успешно противостоять тем, кто вершит судьбы мира, но обязательно попытаются помешать злому умыслу.

Типа крутые легавые

За несколько лет он стал лучшим констеблем Лондона. У Николаса самый высокий процент арестов, но именно по этой причине его недолюбливают коллеги. На его фоне остальные полицейские выглядят слабо и неуверенно. Руководство принимает решение повысить его до сержанта и перевести в глухую деревню. Самое крупное преступление здесь – побег лебедя из местного зоопарка. Но вскоре сельскую местность потрясет череда несчастных случаев. После смерти нескольких человек Николас начнет подозревать владельца супермаркета в убийстве. Но правда окажется намного страшнее и непригляднее.

Некоторые местные жители замешаны в масштабном заговоре.

Заговорщица

Премьера этой ленты состоялась в Театре Форда – в месте, где был застрелен легендарный президент Линкольн. Именно о его убийстве и последующих событиях рассказывает картина. Мэри была одной из нескольких человек, арестованных по подозрению в убийстве главы государства. Ей вменяют пособничество, поскольку женщина владела пансионатом, где собирались заговорщики. За ее защиту берется начинающий адвокат. Но он, как и все остальные, не верит в невиновность женщины. Вот только в процессе расследования дела начинает понимать, что все гораздо серьезнее, чем он мог себе представить.

Человек в железной маске

В основу сценария частично лег сюжет романа «Виконт де Бражелон» Александра Дюма. В нем рассказывается о таинственном узнике, который содержался в тюрьме во времена правления Людовика XIV. Одни из главных ролей в картине принадлежат постаревшим мушкетерам. Именно они организуют заговор против короля, которого не интересует ничто, кроме развлечений и женщин. Мушкетеры освобождают узника – Железную маску. Он как две капли воды похож на правителя и должен заменить его на троне. Когда-то давно брата-близнеца принца обрекли на одинокое заточение в Бастилии. Ведь у Франции мог быть только один король.

Я иду искать

Критики восторженно встретили этот фильм ужасов, отметив нестандартный подход создателей и юмор. В центре повествования – богатая семья ле Дома, которая на протяжении многих лет владеет империей настольных игр. Грейс вскоре должна стать частью этой семьи. Девушка выходит замуж за Алекса, но вечером после свадьбы узнает о древнем семейном поверье. Каждый новый член семьи должен сыграть в карточную игру с остальными. Грейс вытягивает карту «Прятки», не подозревая о том, что последует дальше.

Девушка прячется, но вскоре осознает, что ставка в этой игре – ее собственная жизнь. Если она хочет дожить до рассвета, то должна принять навязанные правила.

Темные воды

В центре сюжета – реальное дело юриста Роберта Билотта против крупнейшей американской корпорации химической промышленности. Однажды к адвокату обращается местный фермер, который знал его бабушку. Он просит его помочь с расследованием загадочных смертей домашних животных. Мужчина уверен, что они связаны с деятельностью химического завода, расположенного в окрестностях.