6 странных профессий в кино, о существовании которых зрители не догадываются

Все мы знаем, что фильм — результат работы огромной съёмочной команды, в которой, помимо всем известных режиссёра, оператора и продюсера, трудятся десятки человек. Но некоторые профессии из мира кино выглядят совсем уж фантастическими, и о них мы ничего не знаем.

Фуд-стилист

Может возникнуть ощущение, что за еду на столах персонажей отвечает тот же человек, который занимается визуальным наполнением кадра — художник-постановщик. Однако это не так. Чтобы в кадре появились аппетитные блюда, которые не тают под мощными осветительными приборами, не выглядят заветрившимися или остывшими, на площадке работает фуд-стилист. Это специалист, который оформляет еду так, чтобы на экране она выглядела свежей и привлекательной. А также именно он готовит блюда, характерные для эпохи, в которую происходит действие фильма, и следит, чтобы актеры ненароком не отравились. Особенно актуально это для фильмов, которые делают акцент на гастрономических предпочтениях героев. Например, « Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту », « Простые сложности » или « Ешь, молись, люби ». На всех этих проектах работала Сьюзан Спанджен — повар и автор кулинарной книги. Более того, она появилась и на экране: в некоторых кадрах «Джули и Джулии» вместо рук Мэрил Стрип снимали руки Сьюзан Спанджен.

Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту

Специалист по работе с младенцами

Все, кто хоть раз взаимодействовал с маленькими детьми, знают, насколько они непредсказуемы. И заставить младенца вести себя в кадре именно так, как того требует сюжет, практически невозможно. Для этого и существуют baby wrangler — специалисты, которые делают так, чтобы ребенок в кадре выдал нужную эмоцию. Для этого они могут строить гримасы, шуметь или играть с младенцем.

Помимо этого, они также следят за тем, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно. Детям в возрасте до 2 лет нельзя находиться на площадке больше 4 часов, при этом работать можно не больше 2. Чтобы облегчить съемочный процесс, режиссеры нередко снимают двойняшек и тройняшек в одной роли, чтобы они подменяли друг друга. Однако встречаются и противоположные случаи, когда один ребенок играет двух разных персонажей. Так, например, сын монтажера Роджера Бартона Эйдан сыграл и Люка, и Лею в третьем эпизоде « Звездных войн ».

Звездные войны: Эпизод III — Месть ситхов

Дрессировщик насекомых

Еще труднее, чем с детьми, работать в кино с насекомыми. Один из самых известных дрессировщиков насекомых в Голливуде — энтомолог Стивен Р. Катчер. Она работал более чем над сотней фильмов, в числе которых « Человек-паук », « Боязнь пауков », « Парк юрского периода ». Чтобы заставить насекомое побежать туда, где оно должно быть по сценарию, выполнить трюк или броситься на камеру, Катчер использует свои академические навыки, манипулируя поведением насекомых благодаря давлению воздуха или чувствительности к свету.

Боязнь пауков

Саунд-дизайнер

Саунд-дизайнер не только занимается звуковым оформлением картины, но и с нуля придумывает звуки, которые нам неизвестны. Как, например, правдоподобно изобразить звуки, издаваемые динозаврами? Такая задача встала перед Гари Ридстромом, который работал над культовым « Парком юрского периода ». Он месяцами записывал звуки разных животных, чтобы потом на их основе создать рык динозавров. Так, например, язык велоцирапторов — это звуки, издаваемые спаривающимися черепахами, и шипение рассерженного гуся. А грозный тираннозавр Рекс обрел голос любимой собаки Ридстрома, когда та боролось с игрушками, и рев маленького слоненка (естественно, эти звуки потом были тщательно обработаны).

Парк юрского периода

Постельный дублер

Все мы знаем, что опасные трюки в кино вместо актеров выполняют каскадеры, а в массовых сценах их нередко могут заменить дублерами. Но даже в тех случаях, когда вы уверены, что на экране перед вами — любимая кинозвезда, зачастую мы видим совсем других людей. Наиболее популярны здесь body double — дублеры тела. Звезды часто отказываются показываться обнаженными на экране, и тогда постельные сцены с их участием буквально собирают по кусочкам — из частей тел дублеров. Например, Алиса Хенсли исполнила все откровенные сцены вместо Кэмерон Диас в фильме « Ангелы Чарли: Только вперед », а стеснительную Джулию Робертс в постельных сценах « Красотки » подменила фитнес-модель Шелли Мишель. Кстати, это привело к забавному конфузу: на официальном постере фильма мы видим почему-то не Робертс, а все ту же Шелли Мишель, к телу которой прифотошопили голову актрисы.

Красотка

Координатор постельных сцен

С пикантными кадрами связана еще одна необычная профессия — координатор постельных сцен. Это специалисты, которые следят за тем, чтобы интимная близость между персонажами выглядела в кадре естественно, а актеры чувствовали себя комфортно и защищенно. Спрос на эту профессию вырос в последние годы, в том числе из-за скандала с Харви Вайнштейном. Один из наиболее известных координаторов постельных сцен в индустрии сейчас — Ита О’Брайен, которая работала над сериалами « Сексуальное просвещение » и « Нормальные люди ». Координатор постельных сцен работает не только как хореограф и постановщик, но и как психолог: Ита О’Брайен обсуждает откровенные эпизоды с актерами и участвует вместе с ними в репетициях.