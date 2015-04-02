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Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов
Киноафиша Фильмы Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов Отзывы о фильме «Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов»
Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов 2005 / США
8.1 Оцените
108 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Отзывы о фильме «Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Давным-давно в одной далекой-предалекой галактике жил да был молодой человек по имени Джордж Уолтон Лукас-младший. В 1971 году на деньги Фрэнсиса Форда Копполы он поставил свой первый полнометражный фильм – ТНХ 1138, снятый на основе дипломной работы, удостоенной первой премии на Национальном студенческом кинофестивале 1967–1968 годов. Однако эта интеллектуальная антиутопия в духе Оруэлла и Хаксли провалилась в прокате, а Warner Brothers, купившая права на фильм и потерпевшая жестокие убытки,…

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dr. Hell 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (D n K, 07/04/2005 - 13:11:48):Сперва доживите ... а потом уже и в бой.. ...на войну. Звездную.

=)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
darthkim 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (DroMin, 13/04/2005 - 11:27:23):Объясняю(еще раз): в 83-ем году был снят последний эпизод той(старой) трилогии. По тогдашней задумке Лукас хотел снять историю из 9 фильмов: главную часть(4,5,6), что было до этого(1,2,3) и что будет после этого(7,8,9). А как теперь оказалось он не собираетьс снимать 7,8,9 эпизоды.





Ну там на самом деле в 6 эпизоде жирная точка такая стоит. Мне допдлинно известно что Лукас при выходе 5 эпизода (и офигвания народа от циферки в названии) сказал что эпизодов хочет снять 9,но в 6 уже явно к продолжению ничего не распологает,а с выходом 1-3 все кончательно воедино увязалось

2 апреля 2015, 12:51 Ответить
darthkim 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Нина, 13/04/2005 - 12:22:16):Вот теперь все понятно! Ну будем надеяться, что снимет! Решения ведь не навсегда принимаются.

Упаси Боже а то еще экранизирует истрию про то как за сосудом со спермой императора по всей галактике гонялись ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
darthkim 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 13/04/2005 - 13:39:07):Не факт. Может еще передумает и снимет.

будем верить в лучшее -то бишь в то что НЕ снимет
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
darthkim 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Нина, 13/04/2005 - 13:23:06):Даааааа...

пришла весна и даже роботы озаботились сексом!

Это не робот а stormtrooper. Чувак в стильном прикиде короче✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
darthkim 2 апреля 2015, 12:51
Ну что удивительного в том что я не хочу видеть побочных историй примазывающихся к 1-6 эпизодам? К сожалению история закончена,от этого немного грустно,но ни про карьказяб ни про воскресшего Палпатина ни про что другое смотреть почему-то не хочется.Пускай все это остается в виде книг и комиксов и возможно грядущего тв-сериала,но на большой экран спин-оффы нек надо выводить.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Faust 2 апреля 2015, 12:51
Лично мне понравилось. Стоит сходить.javascript:{addtg("✊ ","","","")}



ЗЫ: Тоже считаю 2й эпизод худшим, в свежевышедшем третьем куда больше действия javascript:{addtg("😓 ","","","")}
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
БольшойПоклонникЗВ 2 апреля 2015, 12:51
Хорошее фильм логически связывающий "старые" и "новые" серии Звёздных войн. Хотя по моему, не плохо бы было Лукасу снять про то как зарождалось восстание в Республике, что то типа Звездных Войн 3.5: Рождение Восстания.

Всем тем кто просто хочет посмотреть что то новое, но не являеться большим поклонником Звёздных Войн, ходить не стоит, всё равно не поймут ничего и всякой лажы понапишут.

Поклонникам же сходить стоит в любом случае, здесь хватает и романтической лирики и галактических боёв. Где то 50 на 50. Единственно что плохо, дак это работа русских дублёров и их озвучка диалогов, эмоции в диалогах переданы по моему очень хреново, я бы ещё раз фильм посмотрел, но на английском.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ножницы 2 апреля 2015, 12:51
Хороший вменяемый фильм. Все, что ожидаешь есть: джедаи гасят ситхов, ситхи джедаев, массовые трагические гибели, присутствие сюжета и достаточно динамично - несмотря на продолжительность смотрелся не так тяжко как Властели Колец. Несомненно советую всем кто в курсе истории, ну и кто не в курсе думаю не заскучают.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Key 2 апреля 2015, 12:51
Спецы, объясните мне непонятливой, плиз! Вчера посмотрела третью часть "ЗВ" и возник такой вопрос. Если Энакин возле речки из лавы "просто" обгорел и на него весь этот страшный костюмчик надели, то почему Люк в 6-й части говорит: "Не снимай, папка, шлем, ты ж помрешь!". Это от чего, а?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
Я тоже влюбилась в Аникена!!! И в самом деле непонятно, почему он перешел к ситхам, даже когда понял, что на самом деле канцлер с бессмертием ему не поможет. (Тот же сказал "вместе найдем"). А Оби Ван, кстати, даже не попытался переубедить Аникена, просто стал мочить.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Энакин 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (crazy, 23/05/2005 - 15:39:04):Re[n]: Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов (23 мая 2005 15:39:04)





Цитата (Энакин, 23/05/2005 - 15:31:46):

Хороший ведь фильм. Чего ругаете? И схватки и полеты? И главное, отличная философская подоплека.





я не ругаю, мне фильм очень понравился, очень, очень...если ты внимательно прочитал мой пост, то должен был это увидеть



Я вижу, что Вы не ругаете. Тут другие ругают.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
СЛОН 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (darthkim, 25/05/2005 - 19:00:47):дыхание Вейдера это же одна из главвных фич звездных войн

Я б сказал, что Вейдер весь, как он есть, дышащий и в маске, просто лицо)))))))) ЗВ
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Некто 2 апреля 2015, 12:51
Мне очень грустно, что 3-й эпизод поставил точку в ЗВ-ах. =((((
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Некто 2 апреля 2015, 12:51
Завтра как раз собирался скачать все части ЗВ - буду сидеть и пересматривать и пересматривать...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тириэль 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Sfeno, 26/05/2005 - 16:31:11):Да нет, тут вопрос в другом! Я знаю, что американцы свёрнуты сейчас на идеи демократии, вернее, на себе, любимых, являющих собой самое что ни на есть демократическое государство в мире (разумеется, их действия в Ираке и в Югославии - верх и торжество демократической мысли!). Вот и пихают ее, где могут и умеют.



Насколько я могу судить, Лукасу также не нравится происходящее в Америке, и он не считает войну в Ираке торжеством демократии. В фильме он и хотел показать, как УМИРАЕТ демократия и превращается в деспотию. Сенатор Палпатин и отчасти Энакин в какой-то степени похожи на Дж.Буша-младшего и других американских политиков (об этом писали критики). Вспомните, ведь Палпатин не превращает республику в империю не путем ПЕРЕВОРОТА, не СИЛОЙ, а вносит предложение на заседании сената, которое единогласно и принимают (под гром апплодисментов). Все злодеи фильма провозглашают гордые демократические лозунги и твердят о справедливости, демократии и мире. Какие-то аллюзии на то, что происходит сейчас в той же Америке, несомненно, в фильме присутствуют. И вообще, кое-что (вроде апплодисментов после речи вождя) очень к сожалению знакомо.

Другое дело, что в фильме Лукаса все это показано черезчур наивно и глуповато. Ну, это жанр такой.



А вообще, фильм классный! Все 2,5 часа сидела с выпучеными глазами и открытым ртом. Может, классическая трилогия ЗВ 4,5,6 и душевнее, но ЗВ-3 все равно на порядок лучше глупых ЗВ 1,2.

Короче, да пребудет с вами сила...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
А не придушил он её потому, что помешал Оби Ван.



Ну да, конечно... А потом почему-то так жалостно кричал "нет", когда она умерла.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
Хоронили с животом, чтобы все думали, что дети погибли.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
: 2 апреля 2015, 12:51
✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тата 2 апреля 2015, 12:51
Ааабсолютно не понравился фильм. Весь зал задремал к середине фильма.

А как часто смотрели на часы - вообще не пересчитать...

Зря потраченное время. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тата 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (crazy, 28/05/2005 - 19:52:36):я не поняла ещё одно, может, ты объяснишь: почему её похоронили с животом?



Что бы никто не догадался что она родила (якобы беременная и погибла).

Таким образом они спрятали детей в других семьях.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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