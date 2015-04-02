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Давным-давно в одной далекой-предалекой галактике жил да был молодой человек по имени Джордж Уолтон Лукас-младший. В 1971 году на деньги Фрэнсиса Форда Копполы он поставил свой первый полнометражный фильм – ТНХ 1138, снятый на основе дипломной работы, удостоенной первой премии на Национальном студенческом кинофестивале 1967–1968 годов. Однако эта интеллектуальная антиутопия в духе Оруэлла и Хаксли провалилась в прокате, а Warner Brothers, купившая права на фильм и потерпевшая жестокие убытки,…