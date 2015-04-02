Давным-давно в одной далекой-предалекой галактике жил да был молодой человек по имени Джордж Уолтон Лукас-младший. В 1971 году на деньги Фрэнсиса Форда Копполы он поставил свой первый полнометражный фильм – ТНХ 1138, снятый на основе дипломной работы, удостоенной первой премии на Национальном студенческом кинофестивале 1967–1968 годов. Однако эта интеллектуальная антиутопия в духе Оруэлла и Хаксли провалилась в прокате, а Warner Brothers, купившая права на фильм и потерпевшая жестокие убытки,…
=)
Ну там на самом деле в 6 эпизоде жирная точка такая стоит. Мне допдлинно известно что Лукас при выходе 5 эпизода (и офигвания народа от циферки в названии) сказал что эпизодов хочет снять 9,но в 6 уже явно к продолжению ничего не распологает,а с выходом 1-3 все кончательно воедино увязалось
✊
Упаси Боже а то еще экранизирует истрию про то как за сосудом со спермой императора по всей галактике гонялись ✊
будем верить в лучшее -то бишь в то что НЕ снимет
пришла весна и даже роботы озаботились сексом!
Это не робот а stormtrooper. Чувак в стильном прикиде короче✊
ЗЫ: Тоже считаю 2й эпизод худшим, в свежевышедшем третьем куда больше действия javascript:{addtg("😓 ","","","")}
Всем тем кто просто хочет посмотреть что то новое, но не являеться большим поклонником Звёздных Войн, ходить не стоит, всё равно не поймут ничего и всякой лажы понапишут.
Поклонникам же сходить стоит в любом случае, здесь хватает и романтической лирики и галактических боёв. Где то 50 на 50. Единственно что плохо, дак это работа русских дублёров и их озвучка диалогов, эмоции в диалогах переданы по моему очень хреново, я бы ещё раз фильм посмотрел, но на английском.
Цитата (Энакин, 23/05/2005 - 15:31:46):
Хороший ведь фильм. Чего ругаете? И схватки и полеты? И главное, отличная философская подоплека.
я не ругаю, мне фильм очень понравился, очень, очень...если ты внимательно прочитал мой пост, то должен был это увидеть
Я вижу, что Вы не ругаете. Тут другие ругают.
Я б сказал, что Вейдер весь, как он есть, дышащий и в маске, просто лицо)))))))) ЗВ
Насколько я могу судить, Лукасу также не нравится происходящее в Америке, и он не считает войну в Ираке торжеством демократии. В фильме он и хотел показать, как УМИРАЕТ демократия и превращается в деспотию. Сенатор Палпатин и отчасти Энакин в какой-то степени похожи на Дж.Буша-младшего и других американских политиков (об этом писали критики). Вспомните, ведь Палпатин не превращает республику в империю не путем ПЕРЕВОРОТА, не СИЛОЙ, а вносит предложение на заседании сената, которое единогласно и принимают (под гром апплодисментов). Все злодеи фильма провозглашают гордые демократические лозунги и твердят о справедливости, демократии и мире. Какие-то аллюзии на то, что происходит сейчас в той же Америке, несомненно, в фильме присутствуют. И вообще, кое-что (вроде апплодисментов после речи вождя) очень к сожалению знакомо.
Другое дело, что в фильме Лукаса все это показано черезчур наивно и глуповато. Ну, это жанр такой.
А вообще, фильм классный! Все 2,5 часа сидела с выпучеными глазами и открытым ртом. Может, классическая трилогия ЗВ 4,5,6 и душевнее, но ЗВ-3 все равно на порядок лучше глупых ЗВ 1,2.
Короче, да пребудет с вами сила...
Ну да, конечно... А потом почему-то так жалостно кричал "нет", когда она умерла.
А как часто смотрели на часы - вообще не пересчитать...
Зря потраченное время. ✊
Что бы никто не догадался что она родила (якобы беременная и погибла).
Таким образом они спрятали детей в других семьях.
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