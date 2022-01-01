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Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов
Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов, 2005: актеры и роли
Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith
Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов
2005 / США
8.1
Оцените
106
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джордж Лукас
George Lucas
В ролях
Юэн МакГрегор
Ewan McGregor
Натали Портман
Natalie Portman
Хайден Кристенсен
Hayden Christensen
Кристофер Ли
Christopher Lee
Сэмюэл Л. Джексон
Samuel L. Jackson
Иен Макдермид
Ian McDiarmid
Джимми Смитс
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