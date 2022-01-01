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Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов
Киноафиша Фильмы Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов, 2005: актеры и роли
Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов 2005 / США
8.1 Оцените
106 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джордж Лукас Джордж Лукас George Lucas
В ролях
Юэн МакГрегор Юэн МакГрегор Ewan McGregor Натали Портман Натали Портман Natalie Portman Хайден Кристенсен Хайден Кристенсен Hayden Christensen Кристофер Ли Кристофер Ли Christopher Lee Сэмюэл Л. Джексон Сэмюэл Л. Джексон Samuel L. Jackson Иен Макдермид Иен Макдермид Ian McDiarmid Джимми Смитс Джимми Смитс Jimmy Smits Энтони Дэниелс Энтони Дэниелс Anthony Daniels Кенни Бэйкер Питер Мэйхью Ахмед Бест Ahmed Best Бай Линг Бай Линг Bai Ling
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