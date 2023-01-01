Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мегалодон" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Амели Амели
Киноафиша Фильмы Амели Амели, 2001: актеры и роли
Le Fabuleux destin d Amelie Poulain Амели 2001 / Франция / Германия
7.3 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Написать отзыв
Билеты от 400 ₽
Билеты от 400 ₽
В избранное Уже в избранном

Амели, 2001: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Жан-Пьер Жене Жан-Пьер Жене Jean-Pierre Jeunet
В ролях
Одри Тоту Одри Тоту Audrey Tautou Матье Кассовиц Матье Кассовиц Mathieu Kassovitz Руфус Лорелла Кравотта Lorella Cravotta Клер Морье Claire Maurier Доминик Пинон Доминик Пинон Dominique Pinon Серж Мерлен Serge Merlin Жамель Деббуз Жамель Деббуз Jamel Debbouze Юрбен Канселье Юрбен Канселье Urbain Cancelier Иоланда Моро Иоланда Моро Yolande Moreau
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Мегалодон
Мегалодон
2023, Доминиканская Республика, триллер
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Остров иллюзий
Остров иллюзий
2022, США, ужасы, детектив, триллер
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Kinoafisha.info App