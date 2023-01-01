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Амели
Амели, 2001: актеры и роли
Le Fabuleux destin d Amelie Poulain
Амели
2001 / Франция / Германия
Трейлер
7.3
Оцените
38
голосов
Рейтинг IMDb: 8.3
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Амели, 2001: актеры и роли
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Режиссер
Жан-Пьер Жене
Jean-Pierre Jeunet
В ролях
Одри Тоту
Audrey Tautou
Матье Кассовиц
Mathieu Kassovitz
Руфус
Лорелла Кравотта
Lorella Cravotta
Клер Морье
Claire Maurier
Доминик Пинон
Dominique Pinon
Серж Мерлен
Serge Merlin
Жамель Деббуз
Jamel Debbouze
Юрбен Канселье
Urbain Cancelier
Иоланда Моро
Yolande Moreau
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