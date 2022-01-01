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Жамель Деббуз
Жамель Деббуз
Jamel Debbouze
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Жамель Деббуз
Jamel Debbouze
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Дата рождения
18 июня 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Биография Жамель Деббуз
Родился 18 июня 1975 года. Париж, Франция.
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Фильмография Жамель Деббуз
Приключения Аладдина
комедия, семейный
2019, Франция
4.0
Эволюция
анимация
2015, Франция
5.0
Пена дней
драма, фэнтези
2013, Франция
6.0
Калейдоскоп любви
драма, мелодрама
2012, Великобритания / Австрия / Бразилия / Франция
6.0
Джунгли зовут! В поисках Марсупилами
комедия, приключения
2012, Франция
7.0
Вне закона
военный, криминал, исторический, драма
2010, Франция / Алжир / Бельгия
7.0
Вавилон н.э.
приключения, фантастика, триллер, боевик
2008, США / Франция
6.0
Астерикс на Олимпийских Играх
семейный, приключения, комедия, фэнтези
2008, Франция / Испания / Германия
7.0
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