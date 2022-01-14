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Жан-Пьер Жене
Жан-Пьер Жене
Jean-Pierre Jeunet
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Жан-Пьер Жене
Jean-Pierre Jeunet
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Дата рождения
3 сентября 1953
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Жан-Пьер Жене
Родился 3 сентября 1953 года. Роанн, Франция.
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Фильмография Жан-Пьер Жене
Большой баг
приключения, комедия, фэнтези
2022, Франция
5.0
Невероятное путешествие мистера Спивета
семейный, приключения, драма
2013, США / Франция / Канада
6.0
Неудачники
комедия
2009, Франция
6.0
Долгая помолвка
драма
2004, Франция / США
7.0
Амели
комедия, мелодрама
2001, Франция / Германия
7.0
Чужой 4: Воскрешение
триллер, боевик, ужасы, фантастика
1997, США
7.0
Город потерянных детей
драма, фантастика, сказка, приключения
1995, Франция / Германия / Испания
8.0
Деликатесы
ужасы, фэнтези, мелодрама, драма, комедия
1991, Франция
6.0
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Роботы берут в заложники своих хозяев в трейлере нового фильма Жан-Пьера Жёне «Большой баг»
Режиссер «Амели» снял для Netflix научно-фантастическую комедию в стиле «Черного зеркала».
Написать
14 января 2022 12:18
Люди живут бок о бок с роботами и андроидами в тизере фильма Bigbug от режиссера «Амели» Жан-Пьера Жёне
Постановщик возвращается после шестилетнего перерыва.
Написать
28 декабря 2021 10:38
О съёмках «Амели» создадут псевдодокументальный фильм
Режиссёр Жан-Пьер Жене планирует приурочить его к 20-летию картины.
Написать
7 мая 2019 09:17
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