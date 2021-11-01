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Матье Кассовиц

Mathieu Kassovitz
Матье Кассовиц
Матье Кассовиц Mathieu Kassovitz
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Дата рождения
3 августа 1967
Возраст
54 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Биография Матье Кассовица

Родился 3 августа 1967 года. Париж, Франция.

Фильмография Матье Кассовица
Дела человеческие
Дела человеческие
драма 2021, Франция
6.0
Зов волка
Зов волка
триллер, боевик 2019, Франция
6.0
Хэппи-энд
Хэппи-энд
драма, комедия 2017, Франция / Германия / Австрия
6.0
Валериан и город тысячи планет
Валериан и город тысячи планет
фантастика, боевик, приключения 2017, Франция
8.0
Спарринг
Спарринг
драма 2017, Франция
6.0
Анжелика, маркиза ангелов
Анжелика, маркиза ангелов
исторический, мелодрама, приключения 2013, Франция
6.0
Наблюдатель
Наблюдатель
боевик, триллер 2012, Франция / Италия / Бельгия
5.0
Другая жизнь женщины
Другая жизнь женщины
мистика, комедия, драма 2012, Франция / Бельгия / Люксембург
6.0
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Дэйзи Ридли исполнит главную роль в футуристическом триллере об имплантации воспоминаний Постановкой займется автор «Багровых рек».
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1 ноября 2021 10:43
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