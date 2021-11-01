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Матье Кассовиц
Матье Кассовиц
Mathieu Kassovitz
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Матье Кассовиц
Mathieu Kassovitz
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Дата рождения
3 августа 1967
Возраст
54 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Биография Матье Кассовица
Родился 3 августа 1967 года. Париж, Франция.
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Фильмография Матье Кассовица
Дела человеческие
драма
2021, Франция
6.0
Зов волка
триллер, боевик
2019, Франция
6.0
Хэппи-энд
драма, комедия
2017, Франция / Германия / Австрия
6.0
Валериан и город тысячи планет
фантастика, боевик, приключения
2017, Франция
8.0
Спарринг
драма
2017, Франция
6.0
Анжелика, маркиза ангелов
исторический, мелодрама, приключения
2013, Франция
6.0
Наблюдатель
боевик, триллер
2012, Франция / Италия / Бельгия
5.0
Другая жизнь женщины
мистика, комедия, драма
2012, Франция / Бельгия / Люксембург
6.0
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1 ноября 2021 10:43
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