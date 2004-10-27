Бельгия, Франция / комедия, мелодрама, драма / 18+
6.7
О фильме
Ирен совершает турне по северу Франции со своим шоу под названием «Грязное Дело». Она знакомится с Дрисом, носителем кукол-великанов. Так начинается их любовная история, которая странным образом перекликается со спектаклем, который Ирен играет на сцене.
ПроизводствоOgnon Pictures, Stromboli Films, Radio Télévision Belge Francophone (RTBF)
Другие названия
Quand la mer monte..., When the Sea Rises, Árad a tenger..., Cuando sube la marea, En smutsig affär, Gdy podnosi się morze, Marea la flux..., Quand la mer monte, Sale affaire, Wenn die Flut kommt, When the Tide Comes In..., Когда на море прилив