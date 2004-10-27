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Постер фильма Когда на море прилив
6.7
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6.7

Когда на море прилив

, 2004
Quand la mer monte
Бельгия, Франция / комедия, мелодрама, драма / 18+
Постер фильма Когда на море прилив
6.7

О фильме

Ирен совершает турне по северу Франции со своим шоу под названием «Грязное  Дело». Она знакомится с Дрисом, носителем кукол-великанов. Так начинается их любовная история, которая странным образом перекликается со спектаклем, который Ирен играет на сцене.

В ролях

Иоланда Моро
Иоланда Моро
Irène
Юим Юилаэрт
Юим Юилаэрт
Dries
Оливье Гурме
Оливье Гурме
Le policier
Жакки Берруайе
Жакки Берруайе
Le journaliste Béthune
Филипп Дюкен
Филипп Дюкен
Le patron du café des géants
Жак Боннаффе
Жак Боннаффе
Le serveur de bord de mer
Северин Канеел
Северин Канеел
La femme de chambre
Були Ланнерс
Були Ланнерс
Le patron du marché
Catherine Routier
Femme du bord de la route 1
Martine Delanoy
Femme du bord de la route 2
Режиссер Иоланда Моро, Жиль Порте
Сценарист Иоланда Моро, Жиль Порте
Композитор Philippe Rouèche
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Бельгия / Франция
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в мире 27 октября 2004
Дата выхода
27 октября 2004 Франция
Сборы в мире $1 443 335
Производство Ognon Pictures, Stromboli Films, Radio Télévision Belge Francophone (RTBF)
Другие названия
Quand la mer monte..., When the Sea Rises, Árad a tenger..., Cuando sube la marea, En smutsig affär, Gdy podnosi się morze, Marea la flux..., Quand la mer monte, Sale affaire, Wenn die Flut kommt, When the Tide Comes In..., Когда на море прилив

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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