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Изабель Нанти
Изабель Нанти
Isabelle Nanty
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Изабель Нанти
Isabelle Nanty
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Дата рождения
21 января 1962
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Сценарист, Режиссер
Биография Изабель Нанти
Родилась 21 января 1962 года. Верден, Франция.
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Фильмография Изабель Нанти
Большой баг
приключения, комедия, фэнтези
2022, Франция
5.0
Лето'85
драма
2020, Франция / Бельгия
6.0
Шахматист
драма, комедия, биография
2019, Франция
7.0
День выборов по-французски
комедия
2018, Франция
4.0
Цыпленок
комедия
2017, Франция
5.0
Безумные преподы: Миссия в Лондон
комедия
2015, Франция
4.0
Золушка: Полный вперед!
анимация
2013, Франция
7.0
Безумные преподы
комедия
2013, Франция
5.0
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