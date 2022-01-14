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Доминик Пинон
Доминик Пинон
Dominique Pinon
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Доминик Пинон
Dominique Pinon
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Дата рождения
4 марта 1955
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Место рождения
Сомюр, Франция
Рост
168 см
Биография Доминика Пинона
Родился 4 марта 1955 года. Сомюр, Мен-и-Луара, Франция.
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Фильмография Доминика Пинона
Большой баг
приключения, комедия, фэнтези
2022, Франция
5.0
Расправь крылья
приключения, семейный
2019, Франция
7.0
Сирано. Успеть до премьеры
исторический
2018, Бельгия / Франция
8.0
Основано на реальных событиях
триллер, драма
2017, Канада / Бельгия
5.0
Духless 2
драма
2015, Россия
6.0
Невероятное путешествие мистера Спивета
семейный, приключения, драма
2013, США / Франция / Канада
6.0
Отдых на грани нервного срыва
комедия
2011, Франция
7.0
Неудачники
комедия
2009, Франция
6.0
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