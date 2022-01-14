Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Доминик Пинон

Доминик Пинон

Dominique Pinon
Доминик Пинон
Доминик Пинон Dominique Pinon
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
4 марта 1955
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Место рождения
Сомюр, Франция
Рост
168 см
Биография Доминика Пинона

Родился 4 марта 1955 года. Сомюр, Мен-и-Луара, Франция.

Фильмография Доминика Пинона
Большой баг
Большой баг
приключения, комедия, фэнтези 2022, Франция
5.0
Расправь крылья
Расправь крылья
приключения, семейный 2019, Франция
7.0
Сирано. Успеть до премьеры
Сирано. Успеть до премьеры
исторический 2018, Бельгия / Франция
8.0
Основано на реальных событиях
Основано на реальных событиях
триллер, драма 2017, Канада / Бельгия
5.0
Духless 2
Духless 2
драма 2015, Россия
6.0
Невероятное путешествие мистера Спивета
Невероятное путешествие мистера Спивета
семейный, приключения, драма 2013, США / Франция / Канада
6.0
Отдых на грани нервного срыва
Отдых на грани нервного срыва
комедия 2011, Франция
7.0
Неудачники
Неудачники
комедия 2009, Франция
6.0
Все фильмы
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Роботы берут в заложники своих хозяев в трейлере нового фильма Жан-Пьера Жёне «Большой баг» Режиссер «Амели» снял для Netflix научно-фантастическую комедию в стиле «Черного зеркала».
Написать
14 января 2022 12:18
Люди живут бок о бок с роботами и андроидами в тизере фильма Bigbug от режиссера «Амели» Жан-Пьера Жёне Постановщик возвращается после шестилетнего перерыва.
Написать
28 декабря 2021 10:38
Все новости
Related video
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Приложение киноафиши