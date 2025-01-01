Для осенних вечеров идеально подходит этот новый сериал от Netflix: вышел недавно, а рейтинг уже 80%

Потребуется 26 часов, но можно и быстрее: как смотреть «Истребителя демонов», чтобы понять «Бесконечную крепость»

Главные турецкие премьеры осени: эти сериалы точно станут хитами, но о некоторых не знают даже фанаты

100% свежести на RT: 5 сериалов, ставших хитами в сентябре — даже долгожданная «Уэнсдэй» не попала в список

Тест на зоркость: спорим, вы не замечали 5 ляпов в «Приключениях Электроника» — готовьтесь загибать пальцы (фото)

Главная делулу: эта героиня сказок самая оторванная от реальности — Рената Литвинова серьезная на ее фоне

Более 18 млн зрителей в день премьеры: этот дорогущий сериал ABC изменил телевидение — ради него разбили настоящий самолет

ChatGPT назвал этот сериал преемником «Игры престолов»: у него рейтинг 8.5 — и вы удивитесь, взглянув на название

Данила Багров возвращается: неожиданная премьера в кино — новый «Брат», который ждал на полке своего звездного часа

«Все шансы стать одним из лучших»: свежее аниме от Netflix штурмует топы — на IMDb рейтинг взлетел до колоссальных 8,7 баллов