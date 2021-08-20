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Иоланда Моро

Yolande Moreau
Иоланда Моро
Иоланда Моро Yolande Moreau
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Дата рождения
27 февраля 1953
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Биография Иоланды Моро

Содержание:

Иоланда Моро – Фильмы
Иоланда Моро – Личная жизнь

Бельгийская актриса, кинорежиссер, сценарист, лауреат премии “Сезар” Иоланда Моро родилась 27 февраля 1953 года в Брюсселе, Бельгия. Ее отец – валлонец, торговал лесом. Мать – фламандка, домохозяйка.

В 20 лет Иоланда начала играть и преподавать в детском театре. Ее шоу имело успех, поэтому актриса решила ставить спектакли для взрослой аудитории. Ради этого Иоланда автостопом отправилась в Париж и прошла курсы Филиппа Голье, специалиста по мим-театру и театру масок. После стажировки женщина вернулась в Брюссель, написала, поставила и сыграла в спектакле “Грязное дело с преступлением и сексом” (1982). Героиня ее постановки – женщина с большим некрасивым носом, решившая убить своего любовника. Спектакль Иоланды получил награду на фестивале смеха в Рошфоре.

Иоланда Моро – Фильмы

В 1985 году Иоланда получила роль второго плана в картине Аньес Варда “Без крыши, вне закона” с Сандрин Боннер в главной роли. Лента была удостоена “Золотого льва” Венецианского кинофестиваля.

В культовой ленте Жан-Пьера Жене “Амели” (2001) Моро сыграла небольшую очаровательную роль одинокой соседки Мадлен, которую давным-давно бросил муж. Амели (Одри Тоту) подделывает любовное письмо, чтобы осчастливить Мадлен. 

Актриса и режиссер продолжили сотрудничество: Иоланда появилась в сатирической комедии Жене “Неудачники” (2009). Ее героиня – заботливая стряпуха, приютившая под своей крышей целое сообщество изгоев.

Моро дебютировала в качестве режиссера в 2004 году, сняв фильм “Когда на море прилив”, получивший положительные оценки критиков, а также две премии “Сезар”. В 2013 году Моро представила вторую полнометражную работу – драму “Анри”.

В 2006 году на экраны вышел альманах “Париж, я люблю тебя”, посвященный столице Франции и состоящий из 18 коротких новелл. В эпизоде “Эйфелева башня” Иоланда Моро вспомнила свое прошлое и вновь облачилась в костюм мима: история рассказывает о забавной любви двух мимов, встретившихся в Париже.

В 2008 году Моро получила главную роль в ленте Мартена Прово “Серафина из Санлиса”, посвященной французской художнице Серафине Луи. Игра Иоланды была удостоена премии “Сезар”.

Роль французской певицы, исполнительницы “реалистичной песни” Фреэль в исполнении Моро украсила драму о легендарном французском певце и поэте Серже Генсбуре “Генсбур: Любовь хулигана” (2010). Главные роли в ленте французского постановщика Жоанна Сфара исполнили Эрик Эльмонино, Люси Гордон, Летиция Каста, Даг Джонс.

В 2010 году вышла драма “Последний мамонт Франции”, где Моро сыграла в паре с Жераром Депардье.

Запоминающейся стала работа актрисы в артхаусной комедии Жако Ван Дормаля “Новейший завет” (2015). Историю о Боге (Бенуа Пульворд) и создании Брюсселя рассказывает его дочь Эа (Пили Груан). Моро играет жену Бога – тихую и забитую женщину, которая во время уборки случайно перезагружает компьютер своего мужа и полностью меняет мироустройство.

Иоланда Моро – Личная жизнь

Иоланда Моро живет во Франции. Актриса не распространяется о своей личной жизни.

Интересные факты о Иоланде Моро

- Хобби актрисы – садоводство.

- Моро является одной из пяти бельгийских актрис, получивших французскую премию “Сезар”.

Фильмография Иоланды Моро
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комедия 2020, Франция
4.0
Бунтарки
Бунтарки
криминал, комедия 2019, Франция
6.0
Мне по кайфу
Мне по кайфу
комедия 2018, Франция
5.0
Поступай правильно
Поступай правильно
драма 2017, Франция
6.0
Жизнь
Жизнь
драма 2016, Франция
6.0
Новейший завет
Новейший завет
комедия 2015, Бельгия / Франция / Люксембург
7.0
Золушка: Полный вперед!
Золушка: Полный вперед!
анимация 2013, Франция
7.0
Последний мамонт Франции
Последний мамонт Франции
комедия 2010, Франция
7.0
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Иоланда Моро Иоланда Моро Иоланда Моро Иоланда Моро
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20 августа 2021 16:27
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