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Иоланда Моро – Фильмы

Иоланда Моро – Личная жизнь

Бельгийская актриса, кинорежиссер, сценарист, лауреат премии “Сезар” Иоланда Моро родилась 27 февраля 1953 года в Брюсселе, Бельгия. Ее отец – валлонец, торговал лесом. Мать – фламандка, домохозяйка.

В 20 лет Иоланда начала играть и преподавать в детском театре. Ее шоу имело успех, поэтому актриса решила ставить спектакли для взрослой аудитории. Ради этого Иоланда автостопом отправилась в Париж и прошла курсы Филиппа Голье, специалиста по мим-театру и театру масок. После стажировки женщина вернулась в Брюссель, написала, поставила и сыграла в спектакле “Грязное дело с преступлением и сексом” (1982). Героиня ее постановки – женщина с большим некрасивым носом, решившая убить своего любовника. Спектакль Иоланды получил награду на фестивале смеха в Рошфоре.

Иоланда Моро – Фильмы

В 1985 году Иоланда получила роль второго плана в картине Аньес Варда “Без крыши, вне закона” с Сандрин Боннер в главной роли. Лента была удостоена “Золотого льва” Венецианского кинофестиваля.

В культовой ленте Жан-Пьера Жене “Амели” (2001) Моро сыграла небольшую очаровательную роль одинокой соседки Мадлен, которую давным-давно бросил муж. Амели (Одри Тоту) подделывает любовное письмо, чтобы осчастливить Мадлен.

Актриса и режиссер продолжили сотрудничество: Иоланда появилась в сатирической комедии Жене “Неудачники” (2009). Ее героиня – заботливая стряпуха, приютившая под своей крышей целое сообщество изгоев.

Моро дебютировала в качестве режиссера в 2004 году, сняв фильм “Когда на море прилив”, получивший положительные оценки критиков, а также две премии “Сезар”. В 2013 году Моро представила вторую полнометражную работу – драму “Анри”.

В 2006 году на экраны вышел альманах “Париж, я люблю тебя”, посвященный столице Франции и состоящий из 18 коротких новелл. В эпизоде “Эйфелева башня” Иоланда Моро вспомнила свое прошлое и вновь облачилась в костюм мима: история рассказывает о забавной любви двух мимов, встретившихся в Париже.

В 2008 году Моро получила главную роль в ленте Мартена Прово “Серафина из Санлиса”, посвященной французской художнице Серафине Луи. Игра Иоланды была удостоена премии “Сезар”.

Роль французской певицы, исполнительницы “реалистичной песни” Фреэль в исполнении Моро украсила драму о легендарном французском певце и поэте Серже Генсбуре “Генсбур: Любовь хулигана” (2010). Главные роли в ленте французского постановщика Жоанна Сфара исполнили Эрик Эльмонино, Люси Гордон, Летиция Каста, Даг Джонс.

В 2010 году вышла драма “Последний мамонт Франции”, где Моро сыграла в паре с Жераром Депардье.

Запоминающейся стала работа актрисы в артхаусной комедии Жако Ван Дормаля “Новейший завет” (2015). Историю о Боге (Бенуа Пульворд) и создании Брюсселя рассказывает его дочь Эа (Пили Груан). Моро играет жену Бога – тихую и забитую женщину, которая во время уборки случайно перезагружает компьютер своего мужа и полностью меняет мироустройство.

Иоланда Моро – Личная жизнь

Иоланда Моро живет во Франции. Актриса не распространяется о своей личной жизни.