Не «лютый» плагиат, но осадочек есть: эти 5 советских сказок почти точь-в-точь с западными, а вы и не подозревали

Альтернативный финал: узнали у ИИ судьбу Энди, если бы она не ушла от Миранды в «Дьявол носит Prada»

В Азии обожают «Машу и Медведя» настолько, что у них есть свой похожий мультфильм: вы могли его пропустить, а зря

Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина

Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»

Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут

«Рыцарь Семи Королевств» случайно раскрыл один из главных секретов «Игры престолов»: фанаты верили, но не могли доказать

Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей

В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь

5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ