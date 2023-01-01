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28 недель спустя
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28 Weeks Later...
28 недель спустя
2007 / Великобритания
7.9
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70
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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