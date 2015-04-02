«28 недель спустя» напрямую продолжают линию «28 дней…», и вовсе не в смысле одного лишь продолжения сюжета: предмет обоих фильмов – те губительные и зачастую необратимые изменения, которые происходят с психикой физиологически здоровых людей на фоне социально-биологических катаклизмов. Разница лишь в том, что если Дэнни Бойл моделировал антивирусное безумие при помощи маленькой военной коммуны и нескольких стаек отбившихся от мира бродяг, то Хуан Карлос Фреснадильо вплотную приближается к…
Вообще после прослушивания этой песни я скачала в сетке 2 альбома Muse - и не разочаровалась. Потрясную музыку играют ребята, а голос у солиста какой✊ У меня редко так бывает, чтобы понравились абсолютно все песни в альбоме, а тут как-раз такой случай... очень рекомендую послушать✊
Фильм жду!!!! Первые 28 дней очень зацепили, и понравилась находка режиссера - сделать "активных и быстрых" зомби✊
Очень жалко, что Силлиан Мерфи (Cillian Murphy) не снимается во втором фильме... Он такой миленький✊
А то выбрали на главную роль такого неприятного актера, бее... Обидно✊
Во второй части они всё такие же быстрые...
Ты говоришь что этот фильм больше паука,пиратов и шрэка понравился...а разве в пауке нету чуств...он там и так весь фильм хнычит...зря старался чтоли???✊
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