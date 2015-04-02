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«28 недель спустя» напрямую продолжают линию «28 дней…», и вовсе не в смысле одного лишь продолжения сюжета: предмет обоих фильмов – те губительные и зачастую необратимые изменения, которые происходят с психикой физиологически здоровых людей на фоне социально-биологических катаклизмов. Разница лишь в том, что если Дэнни Бойл моделировал антивирусное безумие при помощи маленькой военной коммуны и нескольких стаек отбившихся от мира бродяг, то Хуан Карлос Фреснадильо вплотную приближается к…