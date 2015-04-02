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28 недель спустя 28 недель спустя
Киноафиша Фильмы 28 недель спустя Отзывы о фильме «28 недель спустя»
28 Weeks Later... 28 недель спустя 2007 / Великобритания
7.9 Оцените
70 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Отзывы о фильме «28 недель спустя»

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Наша рецензия

«28 недель спустя» напрямую продолжают линию «28 дней…», и вовсе не в смысле одного лишь продолжения сюжета: предмет обоих фильмов – те губительные и зачастую необратимые изменения, которые происходят с психикой физиологически здоровых людей на фоне социально-биологических катаклизмов. Разница лишь в том, что если Дэнни Бойл моделировал антивирусное безумие при помощи маленькой военной коммуны и нескольких стаек отбившихся от мира бродяг, то Хуан Карлос Фреснадильо вплотную приближается к…

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mEGAMEN 2 апреля 2015, 12:51
Мдааа....посмотрел я счас этот фильм...скучнейший и не интересный...мне вообще не понравилось...ужас одним словом...ВОТ!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
mEGAMEN 2 апреля 2015, 12:51
Качество фильма было хорошее и перевод тоже...так что рассмотрел я всё отлично...сравнивая с первой частью,могу сказать что первая часть мне понравилось больше..а здесь всё так занудно и неинтересно,что я даж мотал..слава Богу не в кинотеатре смотрел...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
mEGAMEN 2 апреля 2015, 12:51
✊ Хаа...ну фиг знает...может только мне не нравяться такие "суперские"фильмы без смысла...вирус нас всех поразил и все мы умерли..ой как интересно...Советую-смотрите на ДВД...там мотать можно!!!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Tomka 2 апреля 2015, 12:51
Песня в финале - это композиция Muse "Shrinking Universe", вроде на зайцев.нет можно ее скачать.



Вообще после прослушивания этой песни я скачала в сетке 2 альбома Muse - и не разочаровалась. Потрясную музыку играют ребята, а голос у солиста какой✊ У меня редко так бывает, чтобы понравились абсолютно все песни в альбоме, а тут как-раз такой случай... очень рекомендую послушать✊



Фильм жду!!!! Первые 28 дней очень зацепили, и понравилась находка режиссера - сделать "активных и быстрых" зомби✊

Очень жалко, что Силлиан Мерфи (Cillian Murphy) не снимается во втором фильме... Он такой миленький✊

А то выбрали на главную роль такого неприятного актера, бее... Обидно✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
mEGAMEN 2 апреля 2015, 12:51
Первые 28 дней очень зацепили, и понравилась находка режиссера - сделать "активных и быстрых" зомби...

Во второй части они всё такие же быстрые...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
mEGAMEN 2 апреля 2015, 12:51
Пересмотрел ещё раз этот фильм....погорячился я сказав что фильм полное г....Но несуразиц там конечно дофига....
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
mEGAMEN 2 апреля 2015, 12:51
Paul раз некоторым людям не нравятся некоторые моменты в фильме зачем их переубеждать...здесь каждый высказывает своё мнение...а переубеждать в обратном никого не надо...это смешно выглядит!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ьлвца 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (nitroglitzerin, 02/06/2007 - 17:22:37):герои не просто выполняют какую-то функцию, у них ещё и чувства есть )))

Ты говоришь что этот фильм больше паука,пиратов и шрэка понравился...а разве в пауке нету чуств...он там и так весь фильм хнычит...зря старался чтоли???✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Алексей Шваенко 21 июля 2020, 18:18
Оценка
Легендарный "зомби" фильм...Актеры, атмосфера, музыка...масштабные съёмки - впечатляет !!!!
21 июля 2020, 18:18 Ответить
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