Ходячие мертвецы захватывают планету. Немногие уцелевшие теперь живут в городе, окруженном высокими стенами, которые предотвращают вторжение зомби. Пока на городских улицах царят хаос и разрушение, а его жители предаются своим порокам, самые богатые из них живут изолированно в хорошо защищенных зданиях. Солдаты защищают город и совершают рейды за припасами. В определенный момент нежить начинает организовываться и приобретать интеллект, становясь серьезной угрозой для города. Смогут ли жители отстоять свое последнее пристанище?
Ожившие мертвецы – зомби заполонили весь мир и последние люди пытаются спастись, будучи заложниками ситуации в городе, окруженном стеной. Однако скоро и они окажутся под угрозой со стороны новых, более совершенных существ.
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ЭТО ЛУЧШИЙ АНТИАМЕРИКАНСКИЙ ФИЛЬМ !!!
Ромеро к счастью еще сохранил свой незабываемый саркастически… Читать дальше…