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Постер фильма Земля мертвых
6.4
Киноафиша Фильмы Земля мертвых
6.4

Земля мертвых

, 2005
Land of the Dead
США, Канада, Франция / триллер, боевик, драма, ужасы / 18+
Постер фильма Земля мертвых
6.4

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Ходячие мертвецы захватывают планету. Немногие уцелевшие теперь живут в городе, окруженном высокими стенами, которые предотвращают вторжение зомби. Пока на городских улицах царят хаос и разрушение, а его жители предаются своим порокам, самые богатые из них живут изолированно в хорошо защищенных зданиях. Солдаты защищают город и совершают рейды за припасами. В определенный момент нежить начинает организовываться и приобретать интеллект, становясь серьезной угрозой для города. Смогут ли жители отстоять свое последнее пристанище?

  • Если прислушаться к тубе и бубну, на которых играют зомби в начале фильма на городской эстраде, можно услышать, что они играют мелодию из композиции «Гонка», музыки торгового центра из оригинального «Рассвета мертвецов» Джорджа А. Ромеро. 
  • Ромеро был настолько впечатлен фильмом Саймона Пегга и Эдгара Райта «Зомби по имени Шон», что попросил их появиться в этой, четвертой части его серии «Мертвые». Они играют двух зомби из фотобудки в монтажной нарезке карнавала и бара. Они также занимают более видное место в режиссерской версии фильма. 
  • В одной из сцен фильма можно увидеть ходячий труп байкера Тома Савини, который был съеден заживо в оригинале 1978 года. Это подводит итог его печальной судьбы.

Ожившие мертвецы – зомби заполонили весь мир и последние люди пытаются спастись, будучи заложниками ситуации в городе, окруженном стеной. Однако скоро и они окажутся под угрозой со стороны новых, более совершенных существ.

В ролях

Педро Мигель Арсе
Азия Ардженто
Азия Ардженто
Slack
Саймон Бэйкер
Саймон Бэйкер
Riley Denbo
Бойд Бэнкс
Butcher
Даррин Браун
Юджин Кларк
Big Daddy
Джейсон Готро
Деннис Хоппер
Деннис Хоппер
Кауфман
Роберт Джой
Чарли
Джон Легуизамо
Джон Легуизамо
Cholo DeMora
Кристофер Расселл
Кристофер Расселл
Том Савини
Режиссер Джордж А. Ромеро
Сценарист Джордж А. Ромеро
Композитор Райнхольд Хайль, Джонни Клаймек
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Канада / Франция
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в мире 18 июня 2005
Дата выхода
4 августа 2005 Россия UPI 16+
4 августа 2005 Австралия
2 сентября 2005 Австрия
21 июля 2005 Аргентина
4 августа 2005 Беларусь
10 августа 2005 Бельгия
16 сентября 2005 Болгария
22 июля 2005 Бразилия
23 сентября 2005 Великобритания
11 августа 2005 Венгрия
1 сентября 2005 Германия
11 августа 2005 Гонконг
18 августа 2005 Греция
29 июля 2005 Дания
24 августа 2005 Египет
23 сентября 2005 Ирландия
2 сентября 2005 Исландия
9 сентября 2005 Испания
15 июля 2005 Италия
4 августа 2005 Казахстан
24 июня 2005 Канада
1 сентября 2005 Ливан
8 сентября 2005 Нидерланды
4 августа 2005 Новая Зеландия
22 июля 2005 Норвегия
19 августа 2005 Панама
5 августа 2005 Польша
1 сентября 2005 Португалия
9 сентября 2005 Румыния
24 июня 2005 США
11 августа 2005 Сингапур
16 февраля 2006 Словакия
5 августа 2005 Турция
4 августа 2005 Украина
21 сентября 2005 Филиппины
5 августа 2005 Финляндия
10 августа 2005 Франция
17 ноября 2005 Чехия
1 сентября 2005 Швейцария
19 августа 2005 Швеция
19 августа 2005 Эстония
2 сентября 2005 Южная Корея
27 августа 2005 Япония
MPAA R
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $47 074 133
Производство Universal Pictures, Atmosphere Entertainment MM, Romero-Grunwald Productions
Другие названия
Land of the Dead, Tierra de los muertos, Terra dos Mortos, Dead Reckoning, Dezela zivih mrtvecev, George A. Romero's Land of the Dead, Holtak földje, I gi ton zontanon nekron, Kuolleiden valtakunta, La terra dei morti viventi, La terre des morts, La tierra de los muertos vivientes, Le Territoire des morts, Mirusiųjų žemė, Murdon Ka Shahar, Ölüler Ülkesi, Sarzamin e Mordegan, Surnute maa, Tărâmul morţii, Twilight of the Dead, Vùng Đất Chết, Zeme mrtvých, Zemlja živih mrtvaca, Ziemia żywych trupów, Η γη των ζωντανών νεκρών, Земля мертвих, Земля мертвых, Земља живих мртваца, Земята на мъртвите, Країна мертвих, ランド・オブ・ザ・デッド, 活屍禁區, 活死人地带, Land of the dead (le territoire des morts), 活尸禁区, Land Of The Dead - UR, George A. Romero's - Land of the Dead

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 16 голосов
6.2 IMDb
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Обновлено 5 февраля 2025
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саундтрек фильма Земля мертвых

Наша рецензия

Джордж Ромеро, древний зубр зомбического кинематографа, вернул фильмам о живых мертвецах их социально-обличительный и нравственный пафос, совершенно утратившийся по вине множества бездарей, подвизающихся на мертвецком поприще. Его «Земля мертвых» – это феерическая социальная притча, сделанная на несколько необычном для общественных деклараций, зато идеальном в визуальном отношении материале. Итак, изрядно обветшавшие и потрепанные леди и джентльмены наследуют Землю. Они очень голодны, и им…

Отзывы о фильме

_ ЙогуртВам?! 2 апреля 2015, 12:51
уважаемые ценительницы и ценители кинематографа!
ЭТО ЛУЧШИЙ АНТИАМЕРИКАНСКИЙ ФИЛЬМ !!!
Ромеро к счастью еще сохранил свой незабываемый саркастически… Читать дальше…
Санёк 2 апреля 2015, 12:51
Джордж Ромеро классик зомби-хоррора, именно ему обязанны своим появлением фильмы Обитель Зла1и2, 28-дней спустя прочие зомби-фильмы.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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