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28 недель спустя 28 недель спустя
Киноафиша Фильмы 28 недель спустя 28 недель спустя, 2007: актеры и роли
28 Weeks Later... 28 недель спустя 2007 / Великобритания
7.9 Оцените
70 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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28 недель спустя, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Хуан Карлос Фреснадильо Juan Carlos Fresnadillo
В ролях
Роуз Бирн Роуз Бирн Rose Byrne Джереми Реннер Джереми Реннер Jeremy Renner Макинтош Магглтон Mackintosh Muggleton Идрис Эльба Идрис Эльба Idris Elba Имоджен Путс Имоджен Путс Imogen Poots Шахид Ахмед Shahid Ahmed Стюарт Александр Stuart Alexander Эмили Бичем Эмили Бичем Emily Beecham Роберт Карлайл Роберт Карлайл Robert Carlyle Гарфилд Морган Garfield Morgan Филип Скотт Philip Scott Аманда Уокер Amanda Walker Катрин МакКормак Катрин МакКормак Catherine McCormack Хэролд Перрино Хэролд Перрино Harold Perrineau
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