Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Далекие близкие" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Парадокс Кловерфилда Парадокс Кловерфилда
Киноафиша Фильмы Парадокс Кловерфилда
The Cloverfield: Paradox

Парадокс Кловерфилда, 2017

2017 / США
5.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Парадокс Кловерфилда» стал вторым полнометражным проектом для нигерийского режиссёра Джулиуса Оны («Девушка в беде»). Также в картине собрался великолепный актёрский состав. Среди исполнителей главных и второстепенных ролей можно выделить: Даниэля Брюля («Капитан Америка: Противостояние», «Колония Дигнидад»), Элизабет Дебики («Агенты А.Н.К.Л.»), Джона Красински («Простые сложности», «13 часов: Тайные солдаты Бенгази»), Криса О’Дауда («Голгофа», «Девичник в Вегасе») и Дэвида Ойелоуо («Сельма»).

Фильм «Парадокс Кловерфилда» расскажет об исследовательской команде, прибывшей на чужую планету в технических и исследовательских целях. Там её члены находят некие частицы бога, проливающие свет на зарождение жизни на Земле. Герои сооружают станцию, помогающую провести более тщательно исследование, однако ими была допущена ошибка, которая привела к ужасной аварии. И теперь не только они оказались под угрозой.

- Фильм «Парадокс Кловерфилда» является связанным с сюжетом картин продюсера Джей Джей Абрамса «Монстро» и «Кловерфилд, 10». Таким образом, он станет третьим фильмом в этой серии, производство которых всегда держится в секрете

- Бюджет фильма составил 10 миллионов долларов

- Актёр Аксель Хенни уже играл астронавта в фильме «Марсианин»

Очередная группа прибыла на орбитальную станцию, чтобы заменить старую смену и продолжать изучение планеты. Новые разработки этой общей экспедиции раскрыли теорию появления так называемых частиц бога в галактике и приблизили человечество к разгадке появления жизни именно на планете Земля. Созданная астронавтами станция, позволяющая ускорять частицы имела сложную структуру и показывала, как все развивалось. Однако стоило в этом сложном механизме допустить малейшую ошибку, произошедшая авария приводит к глобальной катастрофе.

5.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 4 февраля 2018
Премьера в мире 4 февраля 2018
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Джулиус Она
Джулиус Она
В ролях
Элизабет Дебики
Элизабет Дебики
Даниэль Брюль
Даниэль Брюль
Крис О'Дауд
Крис О'Дауд
Аксель Хенни
Аксель Хенни
Чжан Цзыи
Чжан Цзыи
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Живое
Живое (2017)
7.6125
Кловерфилд, 10
Кловерфилд, 10 (2016)
6.8333335
Монстро
Монстро (2008)
7.625731
Поступь хаоса
Поступь хаоса (2021)
7.0454545
Пережить заново
Пережить заново (2019)
6.3076925
Репродукция
Репродукция (2017)
6.0851064
7 историй от Эфирии
7 историй от Эфирии (2017)
4.9
Первый мститель: Новый мировой порядок (2023)
0
Фильм находится в подборках
Фильмы про космос Фильмы про космос
Постер фильма Парадокс Кловерфилда 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Земля движется к мировому кризису энергоресурсов. Источники энергии будут полностью истощены через пять лет, что вызывает повсеместное отключение электричества и напряжённые международные отношения. Для спасения от глобальной катастрофы в космос запускают станцию «Кловерфилд» с интернациональной командой. Их цель — с помощью разгона частиц создать самый мощный источник энергии в мире. Для успешного запуска установки команде требуется почти два года. Но во время, казалось бы,…
Читать
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
В разработку запущена новая часть «Кловерфилда» Следующую главу самой загадочной научно-фантастической франшизы снимет режиссер «Ран».
Написать
26 сентября 2022 10:52
В разработку запущен сиквел фантастического триллера «Монстро» У руля снова встанет Джей Джей Абрамс.
Написать
1 февраля 2021 10:56
10 фильмов Netflix, которые вы могли пропустить Стриминговый гигант давно уже привлекает лучших режиссёров и актёров. Однако помимо известных всем «Ирландца» и «Брачной истории» есть множество фильмов, которые наверняка порадуют любителей кино.
Написать
23 октября 2020 16:52
Все новости фильма
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Красная Шапочка
Красная Шапочка
2022, Россия, фэнтези, приключения, семейный
Три тысячи лет желаний
Три тысячи лет желаний
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Джиперс Криперс: Возрожденный
Джиперс Криперс: Возрожденный
2021, США / Финляндия, ужасы, мистика, триллер
Барракуда
Барракуда
2022, США, боевик, триллер
Воронья лощина
Воронья лощина
2022, Великобритания, триллер
Время между нами
Время между нами
2022, США, музыка, мелодрама, фантастика
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Дитя погоды
Дитя погоды
2019, Япония, аниме , мелодрама, анимация, фэнтези
Календарь ма(й)я
Календарь ма(й)я
2022, Россия, детский, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Related video
Никогда не берите в долг у этих 3 знаков Зодиака: горько пожалеете
Беды обходят стороной: эти 4 знака Зодиака под защитой высших сил
«Ледниковый период» под угрозой срыва? Виновный назван
Новый сезон без Ягудина? Что известно о новых ведущих «Ледникового периода»
Грядут большие перемены? Бузова не стала молчать о пластике
В разводе с Петросяном рано ставить точку : о «мести» Степаненко узнала вся страна
Проживут вместе всю жизнь: эти 4 пары зодиака – самые крепкие
Астролог описал темную сторону Овнов: хватило всего 3 слов
Последствия пластики вдовы Кобзона вызвали оторопь: скрыть не удалось
Не со зла, а по привычке: эти 4 знака Зодиака всегда унижают других
С Паулиной Андреевой не сравнить: бывшую Бондарчука подняли на смех
Новое ток-шоу не за горами? Правда о жизни родившей в 11 лет Вали Исаевой вызвала оторопь
Приложение киноафиши