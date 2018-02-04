Парадокс Кловерфилда, 2017

Фильм «Парадокс Кловерфилда» стал вторым полнометражным проектом для нигерийского режиссёра Джулиуса Оны («Девушка в беде»). Также в картине собрался великолепный актёрский состав. Среди исполнителей главных и второстепенных ролей можно выделить: Даниэля Брюля («Капитан Америка: Противостояние», «Колония Дигнидад»), Элизабет Дебики («Агенты А.Н.К.Л.»), Джона Красински («Простые сложности», «13 часов: Тайные солдаты Бенгази»), Криса О’Дауда («Голгофа», «Девичник в Вегасе») и Дэвида Ойелоуо («Сельма»).
Фильм «Парадокс Кловерфилда» расскажет об исследовательской команде, прибывшей на чужую планету в технических и исследовательских целях. Там её члены находят некие частицы бога, проливающие свет на зарождение жизни на Земле. Герои сооружают станцию, помогающую провести более тщательно исследование, однако ими была допущена ошибка, которая привела к ужасной аварии. И теперь не только они оказались под угрозой.
- Фильм «Парадокс Кловерфилда» является связанным с сюжетом картин продюсера Джей Джей Абрамса «Монстро» и «Кловерфилд, 10». Таким образом, он станет третьим фильмом в этой серии, производство которых всегда держится в секрете
- Бюджет фильма составил 10 миллионов долларов
- Актёр Аксель Хенни уже играл астронавта в фильме «Марсианин»
Очередная группа прибыла на орбитальную станцию, чтобы заменить старую смену и продолжать изучение планеты. Новые разработки этой общей экспедиции раскрыли теорию появления так называемых частиц бога в галактике и приблизили человечество к разгадке появления жизни именно на планете Земля. Созданная астронавтами станция, позволяющая ускорять частицы имела сложную структуру и показывала, как все развивалось. Однако стоило в этом сложном механизме допустить малейшую ошибку, произошедшая авария приводит к глобальной катастрофе.