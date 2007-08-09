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о выходе в прокат 6.2 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5 Продолжительность 1 час 55 минут Год выпуска 2007 Премьера в мире 9 августа 2007 Возраст 16+ Режиссер Ройстон Тан В ролях Ци Юу Хин Ванг Ео Ян Ян Линг Линг Лью Все актеры и съемочная группа 1 постер

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