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881, 2007

2007 / Сингапур
6.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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6.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 9 августа 2007
Возраст 16+
Режиссер
Ройстон Тан
В ролях
Ци Юу
Хин Ванг
Ео Ян Ян
Линг Линг Лью
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма 881 1 постер
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