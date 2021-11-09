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Poster of House of Gucci
7.4
House of Gucci - Dubbed trailer
Kinoafisha Films House of Gucci
7.4

House of Gucci

, 2021
House of Gucci
USA / Crime, Drama, Thriller / 18+
Trailers
Poster of House of Gucci
7.4
House of Gucci - Dubbed trailer
House of Gucci  Dubbed trailer

Synopsis

House of Gucci is inspired by the shocking true story of the family empire behind the Italian fashion house of Gucci. Spanning three decades of love, betrayal, decadence, revenge, and ultimately murder, we see what a name means, what it’s worth, and how far a family will go for control.

Cast

Jared Leto
Jared Leto
Paolo Gucci
Jeremy Irons
Jeremy Irons
Rodolfo Gucci
Al Pacino
Al Pacino
Aldo Gucci
Salma Hayek
Salma Hayek
Pina Auriemma
Adam Driver
Adam Driver
Maurizio Gucci
Lady GaGa
Lady GaGa
Patrizia Reggiani
Camille Cottin
Camille Cottin
Mãdãlina Ghenea
Mãdãlina Ghenea
Jack Huston
Jack Huston
Domenico De Sole
Vincent Riotta
Vincent Riotta
Fernando Reggiani
Alexia Murray
Silvana Reggiani
Gaetano Bruno
Gaetano Bruno
Franco
Director Ridley Scott
Writer Becky Johnston, Roberto Bentivegna, Sara Gay Forden
Composer Harry Gregson-Williams
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 38 minutes
Production year 2021
Online premiere 26 November 2021
World premiere 9 November 2021
Release date
2 December 2021 Russia UPI 18+
1 January 2022 Australia
26 November 2021 Austria
2 December 2021 Belarus
24 November 2021 Belgium
25 November 2021 Brazil
24 November 2021 Canada
25 November 2021 Czechia
2 December 2021 Denmark
26 November 2021 Estonia
26 November 2021 Finland
24 November 2021 France
25 November 2021 Germany
26 November 2021 Great Britain
25 November 2021 Greece
25 November 2021 Hungary
17 December 2021 Indonesia
16 December 2021 Italy
2 December 2021 Kazakhstan
26 November 2021 Latvia N16
26 November 2021 Lithuania N-13
25 November 2021 Netherlands
24 November 2021 Poland
25 November 2021 Portugal
26 November 2021 Romania
2 December 2021 Saudi Arabia
30 December 2021 Singapore
25 November 2021 Slovakia 15
12 January 2022 South Korea
26 November 2021 Spain
26 November 2021 Sweden
20 January 2022 Thailand
26 November 2021 Turkey 16+
24 November 2021 USA
25 November 2021 Ukraine
25 November 2021 Uruguay
18 February 2022 Viet Nam
MPAA R
Budget $75,000,000
Worldwide Gross $153,269,161
Production Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), BRON Studios, Scott Free Productions
Also known as
House of Gucci, La casa Gucci, Casa Gucci, Klan Gucci, A Gucci-ház, Beit Gucci, Dinastija Gucci, Dom Gucci, Gia Tộc Gucci, Gucci, Gucci Ailesi, Gucci mados namai, Gucci tragöödia, Gucci：豪門謀殺案, Gucci名門望族, Guči nams, Hiša Gucci, La saga Gucci, The House of Gucci, Ο οίκος Gucci, Гучијеви/Gučijevi, Дім Ґуччі, Дом Gucci, Домът на Gucci, Куќата Гучи, हाउस ऑफ़ गुची, 하우스 오브 구찌, ハウス・オブ・グッチ, 古琦, 古驰之家, 古驰家族, 古驰王朝, เฮาส์ ออฟ กุชชี่, Gucci Ailəsi, Gucci'nin Evi, Дом Гуччи, 古馳家族, خاندان گوچی

Film rating

7.4
Rate 157 votes
6.6 IMDb
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Place in the rating
In overall ranking  1189 In the Crime genre  109 In the Drama genre  551 In the Thriller genre  212 In films of USA  728 In films of 2021  28

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soundtrack House of Gucci

Quotes

Paolo Gucci Can you keep a secret? Cross your heart and hope to die.
Patrizia Reggiani [as she makes the sign of the cross] Father, son and House of Gucci.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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