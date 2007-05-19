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Poster of Pirates of the Caribbean: At worlds end
7.9
Kinoafisha Films Pirates of the Caribbean: At worlds end
7.9

Pirates of the Caribbean: At worlds end

, 2007
Pirates of the Caribbean: At worlds end
USA / Fairy Tale, Action, Comedy, Adventure / 18+
Tickets
Tickets
Poster of Pirates of the Caribbean: At worlds end
7.9
Tickets

Cast

Johnny Depp
Johnny Depp
Jack Sparrow
Orlando Bloom
Orlando Bloom
Will Turner
Keira Knightley
Keira Knightley
Elizabeth Swann
Geoffrey Rush
Geoffrey Rush
Captain Hector Barbossa
Jonathan Pryce
Jonathan Pryce
Governor Weatherby Swann
Bill Nighy
Bill Nighy
Davy Jones
Tom Hollander
Tom Hollander
Stellan Skarsgard
Stellan Skarsgard
Kevin McNally
Kevin McNally
Gibbs
Jack Davenport
Jack Davenport
Norrington
Naomie Harris
Naomie Harris
Mackenzie Crook
Mackenzie Crook
Ragetti
Director Gore Verbinski
Writer Stuart Beattie, Ted Elliott, Terry Rossio, Jay Wolpert
Composer Hans Zimmer
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 48 minutes
Production year 2007
Online premiere 24 May 2007
World premiere 19 May 2007
Release date
24 May 2007 Russia WDSSPR 12+
24 May 2007 Australia
24 May 2007 Belarus
25 May 2007 Brazil
19 May 2007 Canada
12 June 2007 China
23 May 2007 Denmark
23 May 2007 Estonia
23 May 2007 Finland
23 May 2007 France
23 May 2007 Germany
24 May 2007 Great Britain
24 May 2007 Greece
24 May 2007 Hong Kong
24 May 2007 Hungary
24 May 2007 Ireland 12A
23 May 2007 Italy
25 May 2007 Japan
24 May 2007 Kazakhstan
4 November 2023 Latvia N12
23 May 2007 Mexico
23 May 2007 Netherlands
16 August 2026 Poland
25 May 2007 Portugal
24 May 2007 Slovakia
23 May 2007 South Korea
23 May 2007 Spain
23 May 2007 Sweden
23 May 2007 Taiwan 保護級
25 May 2007 Turkey 6+
19 May 2007 USA
24 May 2007 Ukraine
29 June 2007 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $300,000,000
Worldwide Gross $961,691,209
Production Walt Disney Pictures, Jerry Bruckheimer Films, Second Mate Productions
Also known as
Pirates of the Caribbean: At World's End, Piratas del Caribe: En el fin del mundo, Пираты Карибского моря: На краю света, A Karib-tenger kalózai: A világ végén, Cướp Biển Vùng Caribê: Nơi Tận Cùng Thế Giới, Fluch der Karibik - Am Ende der Welt, Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu, Karib dengizi qaroqchilari 3, Karib dengizi qaroqchilari: Dunyo chekkasida, Karib dengizi qaroqchilari: Dunyoning chegarasida, Karib dənizinin quldurları: Dünyanın sonu, Karību jūras pirāti: pasaules malā, Karibų piratai: Pasaulio pakrašty, Kariibi mere piraadid 3: Maailma lõpus, Oi peirates tis Karaivikis - Sto telos tou kosmou, P.O.T.C. 3, Piraci z Karaibów: Na krańcu świata, Piratas das Caraíbas - Nos Confins do Mundo, Piratas do Caribe: No Fim do Mundo, Pirates 3, Pirates des Caraïbes : Jusqu'au bout du monde, Pirates des Caraïbes: Jusqu'au bout du monde, Pirates of Caribbean: World End, Pirates of the Caribbean - Am Ende der Welt, Pirates of the Caribbean - Ved verdens ende, Pirates of the Caribbean 3, Pirates of the Caribbean: At Worlds End, Pirates of the Caribbean: Maailman laidalla, Pirates of the Caribbean: Vid världens ände, Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo, Piráti Karibiku: Na konci sveta, Pirati s Kariba: Na kraju svijeta, Pirati s Karibov: Na robu sveta, Piráti z Karibiku: Na konci světa, Pirații din Caraibe: La capătul lumii, Shodedey ha'Caribiyim: sof ha'olam, Οι πειρατές της Καραϊβικής: Στο τέλος του κόσμου, Кариб теңізінің қарақшылары: Ит арқасы қиянда, Карибски пирати: На края на света, Пирати са Кариба: На крају света, Пірати Карибського моря: На краю світу, समुंदर के लुटेरे: अन्तिम घड़ी, パイレーツ・オブ・カリビアン　ワールド・エンド, 加勒比海盗3：世界的尽头, 加勒比海盜 神鬼奇航：世界的盡頭, 加勒比海盜：魔盜王終極之戰, Pirates of the Caribbean 3: At World's End, Pirates of the Caribbean III: At World's End, 加勒比海盗3：魔盗王终极之战, Fluch der Karibik 3 - Am Ende der Welt, Piratas das Caraíbas: Nos Confins do Mundo, Piratas del Caribe En el Fin del Mundo, Pirates des Caraïbes 3, Pirates des Caraïbes 3 - Jusqu'au bout du monde, Пираты Карибского моря 3, 캐리비안의 해적-세상의 끝에서, Pirates des Caraïbes 3 : Jusqu'au Bout du Monde, Piráti z Karibiku 3 - Na konci světa, 加勒比海盜3：魔盜王終極之戰, Fluch der Karibik - At World's End, Pirates of the Caribbean At World's End, Pirates of the Caribbean At Worlds End, Pirates of the Caribbean deel 3, Cướp Biển Vùng Caribe 3: Nơi Tận Cùng Thế Giới, Piratas del Caribe: 3 - En el fin del mundo, pirates des caraibes 3 jusqu au bout du monde, pirates des caraibes jusqu'au bout du monde, Pirates of the Caribbean 3 - At World's End

Film rating

7.9
Rate 223 votes
7.2 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  400 In the Fairy Tale genre  21 In the Action genre  113 In the Comedy genre  84 In the Adventure genre  110 In films of USA  272 In films of 2007  5
Updated 22 July 2026

Quotes

[Barbossa is giving orders and Jack repeats the order]
Barbossa What are you doin'?
Jack Sparrow What are *you* doin'?
Barbossa No, what *are* you doin'?
Jack Sparrow What are *you* doin'?
Barbossa *No!* What *are* you doin'?
Jack Sparrow What are *you* doin'? Captain gives orders on the ship.
Barbossa The captain of the ship *is* givin' orders.
Jack Sparrow My ship, makes me captain.
Barbossa They be my charts!
Jack Sparrow Well, that makes you
[pause]
Jack Sparrow chartman.
Pintel Stow it! Both of you! That's an order! Understand?
[Jack and Barbossa stare at him]
Pintel Sorry. I just thought with the Captain issue in doubt, I'd throw my name in for consideration, sorry.
Ragetti [to Pintel] I'd vote for you.
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