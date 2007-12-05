Menu
Kinoafisha Films I Am Legend

I Am Legend

I am Legend 18+
I Am Legend - mov
I Am Legend  mov
Country USA
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 2007
Online premiere 1 May 2020
World premiere 5 December 2007
Release date
7 February 2008 Russia КароПрокат 16+
3 January 2008 Australia
10 January 2008 Austria
7 February 2008 Belarus
19 December 2007 Belgium
14 December 2007 Brazil
11 January 2008 Bulgaria
14 December 2007 Canada
4 January 2008 Colombia
11 January 2008 Croatia
10 January 2008 Czechia
25 December 2007 Denmark
16 January 2008 Egypt
4 January 2008 Estonia
21 December 2007 Finland
19 December 2007 France
10 January 2008 Germany
26 December 2007 Great Britain
1 January 2008 Greece
13 December 2007 Hong Kong
3 January 2008 Hungary
26 December 2007 Iceland
14 December 2007 India
12 December 2007 Indonesia
26 December 2007 Ireland
27 December 2007 Israel
11 January 2008 Italy
14 December 2007 Japan
7 February 2008 Kazakhstan
10 January 2008 Kuwait
11 January 2008 Latvia
25 January 2008 Lithuania
13 December 2007 Malaysia
18 January 2008 Mexico
19 December 2007 Morocco
20 December 2007 Netherlands
3 January 2008 New Zealand
21 December 2007 Norway
4 January 2008 Panama
3 January 2008 Peru
8 January 2008 Philippines
11 January 2008 Poland
27 December 2007 Portugal
18 January 2008 Romania
10 January 2008 Serbia
25 December 2007 Singapore
3 January 2008 Slovakia
17 January 2008 Slovenia
28 December 2007 South Africa
12 December 2007 South Korea
19 December 2007 Spain
25 January 2008 Sweden
11 January 2008 Switzerland
14 December 2007 Taiwan, Province of China
13 December 2007 Thailand
25 January 2008 Turkey
14 December 2007 USA
7 February 2008 Ukraine
4 January 2008 Uruguay
18 January 2008 Venezuela
MPAA PG-13
Budget $150,000,000
Worldwide Gross $585,498,742
Production Warner Bros., Village Roadshow Pictures, Weed Road Pictures
Also known as
I Am Legend, Soy leyenda, Je suis une légende, Eu Sou a Lenda, As esu legenda, Ben Efsaneyim, Es esmu leģenda, I Am Legend: The IMAX Experience, Io sono leggenda, Ja sam legenda, Ja, legenda, Já, legenda, Jaz, legenda, Jestem legendą, Legenda vagyok, Legenda vie, Ma olen legend, Man Afsane-am, Men afsonaman, Men Efsaneyem, Soc llegenda, Som legenda, Tôi Là Huyền Thoại, Zontanos thrylos, Ζωντανός θρύλος, Аз съм легенда, Ја сам легенда, Я - легенда, Я легенда, आय एम लेजेंड, アイ・アム・レジェンド, 我是传奇, 我是傳奇, 末日传奇
Director
Francis Lawrence
Francis Lawrence
Cast
Will Smith
Will Smith
Alice Braga
Alice Braga
Charlie Tahan
Charlie Tahan
April Grace
April Grace
Darrell Foster
Darrell Foster
Cast and Crew
Film rating

7.9
Rate 327 votes
7.2 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  422 In the Drama genre  188 In the Sci-Fi genre  60 In the Horror genre  14 In films of USA  267
Film Reviews
дядя_БУБЛЬГУМ_дарт 2 April 2015, 12:51
Фильм шикарный. Я правда не попал вчера на IMAX DMR версию, но и в обычном хорошем кинотеатральном зале фильм смотрится на УРА.
Понравилась… Read more…
stop 2 April 2015, 12:51
Смотрел почти все ласт кино, про зомби-28 дней спустя, недель, обитель зла, рассвет мертвяков. Во всех этих фильмах отсутствие дорогих спецэфектов и… Read more…
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
I Am Legend - mov
I Am Legend Mov
Listen to the
soundtrack I Am Legend
Stills
