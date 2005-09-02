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Poster of Brokeback Mountain
7.5
Kinoafisha Films Brokeback Mountain
7.5

Brokeback Mountain

, 2005
Brokeback Mountain
USA / Drama, Romantic / 18+
Poster of Brokeback Mountain
7.5

Synopsis

The story of a forbidden and secretive relationship between two cowboys, and their lives over the years.

Cast

Heath Ledger
Heath Ledger
Ennis Del Mar
Jake Gyllenhaal
Jake Gyllenhaal
Jack Twist
Randy Quaid
Randy Quaid
Joe Aguirre
Anne Hathaway
Anne Hathaway
Michelle Williams
Michelle Williams
Alma
Graham Beckel
Graham Beckel
David Harbour
David Harbour
Roberta Maxwell
Roberta Maxwell
Peter McRobbie
Anna Faris
Anna Faris
Linda Cardellini
Linda Cardellini
Scott Michael Campbell
Director Ang Lee
Writer Annie Proulx, Larry McMurtry, Diana Ossana
Composer Gustavo Santaolalla
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 14 minutes
Production year 2005
Online premiere 18 January 2006
World premiere 2 September 2005
Release date
16 March 2006 Russia Парадиз 16+
26 January 2006 Australia
16 March 2006 Belarus
3 February 2006 Brazil
10 September 2005 Canada
24 February 2006 Estonia
22 October 2005 France
8 March 2006 Germany
6 January 2006 Great Britain
6 January 2006 Ireland
16 March 2006 Kazakhstan
3 March 2006 Mexico C
16 February 2006 Netherlands
9 February 2006 New Zealand M
20 January 2006 Norway
24 February 2006 Poland
9 February 2006 Portugal
5 December 2018 South Korea
22 October 2005 Spain
3 February 2006 Sweden
13 January 2006 USA
16 March 2006 Ukraine
MPAA R
Budget $14,000,000
Worldwide Gross $179,142,303
Production Focus Features, River Road Entertainment, Alberta Film Entertainment
Also known as
Brokeback Mountain, Secreto en la montaña, O Segredo de Brokeback Mountain, Planina Broukbek, Горбатая гора, Планина Броукбек, 斷背山, Brokeback dağı, Brokeback Mountain - El secreto de la montaña, Brokeback Mountain - Liebe ist eine Naturgewalt, Brokeback Mountain - O iubire secretă, Brokeback Mountain. En terreno vedado, Brokebacki mägi, Buzilgan tog', Chuyện Tình Sau Núi, El secreto de la montaña, Gora Brokeback, Har Brokeback, I segreti di Brokeback Mountain, Kuprainais kalns, Kuprotas kalnas, Le secret de Brokeback Mountain, Planina Brokeback, Qozbel dağ, Sekretet e malit Broukbek, Skrotená hora, Souvenirs de Brokeback Mountain, Tajemnica Brokeback Mountain, To mystiko tou Brokeback Mountain, Túl a barátságon, Zkrocená hora, Το μυστικό του Brokeback Mountain, Горбата гора, Кршенгрб Планина, Планината Броукбек, جبل بروكباك, ब्रोकबैक माउंटेन, 브로크백 마운틴, ブロークバック・マウンテン, 断背山, Brokeback Mountain (En Terreno Vedado), Brokeback Mountain - Túl a barátságon

Film rating

7.5
Rate 37 votes
7.7 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  974 In the Drama genre  452 In the Romantic genre  129 In films of USA  610 In films of 2005  16
Updated 4 September 2023
Listen to the
soundtrack Brokeback Mountain
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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