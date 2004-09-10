|24 November 2005
|Russia
|Люксор
|23 February 2006
|Argentina
|12 May 2005
|Australia
|5 August 2005
|Austria
|24 November 2005
|Belarus
|5 October 2005
|Belgium
|28 October 2005
|Brazil
|24 February 2006
|Bulgaria
|6 May 2005
|Canada
|25 August 2005
|Czechia
|12 August 2005
|Denmark
|8 February 2006
|Egypt
|31 March 2006
|Estonia
|2 September 2005
|Finland
|14 September 2005
|France
|9 March 2006
|Germany
|12 August 2005
|Great Britain
|22 September 2005
|Greece
|22 June 2006
|Hong Kong
|10 November 2005
|Hungary
|20 May 2005
|Iceland
|22 February 2006
|India
|12 August 2005
|Ireland
|21 July 2005
|Israel
|11 November 2005
|Italy
|11 February 2006
|Japan
|15 December 2005
|Kazakhstan
|18 January 2006
|Kuwait
|31 March 2006
|Latvia
|21 April 2006
|Lithuania
|10 March 2006
|Mexico
|20 October 2005
|Netherlands
|25 August 2005
|New Zealand
|9 September 2005
|Norway
|7 April 2006
|Panama
|29 December 2005
|Peru
|3 August 2005
|Philippines
|21 July 2005
|Poland
|23 June 2005
|Portugal
|28 April 2006
|Romania
|14 July 2005
|Singapore
|6 April 2006
|South Korea
|13 January 2006
|Spain
|9 September 2005
|Sweden
|11 November 2005
|Switzerland
|9 September 2005
|Taiwan
|10 March 2006
|Turkey
|10 March 2006
|USA
|12 January 2006
|Ukraine
|10 February 2006
|Venezuela