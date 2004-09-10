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Poster of Crash
7.2
Kinoafisha Films Crash
7.2

Crash

, 2004
Crash
USA, Germany / Thriller, Drama, Mystery / 18+
Poster of Crash
7.2

Cast

Sandra Bullock
Sandra Bullock
Jean
Don Cheadle
Don Cheadle
Graham
Matt Dillon
Matt Dillon
Jennifer Esposito
Jennifer Esposito
William Fichtner
William Fichtner
Brendan Fraser
Brendan Fraser
Ludacris
Ludacris
Thandiwe Newton
Thandiwe Newton
Christine
Ryan Phillippe
Ryan Phillippe
Keith David
Keith David
Lt. Dixon
Michael Pena
Michael Pena
Shaun Toub
Shaun Toub
Director Paul Haggis
Writer Bobby Moresco, Paul Haggis
Composer Mark Isham
Cast and Crew

Film details

Country USA / Germany
Runtime 1 hour 53 minutes
Production year 2004
Online premiere 27 February 2015
World premiere 10 September 2004
Release date
24 November 2005 Russia Люксор
23 February 2006 Argentina
12 May 2005 Australia
5 August 2005 Austria
24 November 2005 Belarus
5 October 2005 Belgium
28 October 2005 Brazil
24 February 2006 Bulgaria
6 May 2005 Canada
25 August 2005 Czechia
12 August 2005 Denmark
8 February 2006 Egypt
31 March 2006 Estonia
2 September 2005 Finland
14 September 2005 France
9 March 2006 Germany
12 August 2005 Great Britain
22 September 2005 Greece
22 June 2006 Hong Kong
10 November 2005 Hungary
20 May 2005 Iceland
22 February 2006 India
12 August 2005 Ireland
21 July 2005 Israel
11 November 2005 Italy
11 February 2006 Japan
15 December 2005 Kazakhstan
18 January 2006 Kuwait
31 March 2006 Latvia
21 April 2006 Lithuania
10 March 2006 Mexico
20 October 2005 Netherlands
25 August 2005 New Zealand
9 September 2005 Norway
7 April 2006 Panama
29 December 2005 Peru
3 August 2005 Philippines
21 July 2005 Poland
23 June 2005 Portugal
28 April 2006 Romania
14 July 2005 Singapore
6 April 2006 South Korea
13 January 2006 Spain
9 September 2005 Sweden
11 November 2005 Switzerland
9 September 2005 Taiwan
10 March 2006 Turkey
10 March 2006 USA
12 January 2006 Ukraine
10 February 2006 Venezuela
MPAA R
Budget $6,500,000
Worldwide Gross $98,410,061
Production Bob Yari Productions, DEJ Productions, Blackfriars Bridge Films
Also known as
Crash, Alto impacto, Collision, Avarija, Barkhord (Tasadof), Çarpışma, Colisão, Crash (Colisión), Crash: Alto impacto, Crash: Contatto fisico, Crash: No Limite, Đổ Vỡ, Fatalna nesreća, Hitraskout, L.A. Crash, Miasto gniewu, Povești din L.A., Rasisti, Sadursme, Tasadom, Usodna nesreca, Ütközések, Vidas cruzadas, Απώλεια, Зіткнення, Сблъсъци, Столкновение, Фатална несрећа, クラッシュ, 撞車, 撞车, 衝擊效應, 撞車(2006), Colisión, تصادف, クラッシュ：2005, 크래쉬

Film rating

7.2
Rate 12 votes
7.7 IMDb
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Updated 29 May 2024
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soundtrack Crash

Quotes

[first lines]
Graham It's the sense of touch. In any real city, you walk, you know? You brush past people, people bump into you. In L.A., nobody touches you. We're always behind this metal and glass. I think we miss that touch so much, that we crash into each other, just so we can feel something.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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