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«Выжившие должны завидовать мертвым»: этот советский фильм напугал даже критика из США — не зря рейтинг 8.3

14 июля 2025 13:46
Роджер Эберт

А ведь там нет ни призраков, ни зомби.

Даже самые закалённые киноэксперты иногда содрогаются перед экраном — и речь не о дешёвых хоррорах с прыгающими из темноты монстрами. Порой по-настоящему страшным становится кино, основанное на реальных событиях.

Именно таким оказался советский фильм, попавший в топ-10 самых пугающих картин по версии легендарного Роджера Эберта. Эберт, пожалуй, самый известный кинокритик в истории, и его слово до сих пор значит очень много.

Он редко восторгался фильмами ужасов, но если уж включал какой-то в свой список — значит, тот действительно производил эффект разорвавшейся бомбы. И вот среди его избранных оказалась лента, где нет ни призраков, ни маньяков с топорами — только война в её самом беспощадном проявлении.

«Выжившие должны завидовать мертвым»: этот советский фильм напугал даже критика из США — не зря рейтинг 8.3

Этим фильмом стал «Иди и смотри» (1985) Элема Климова. Эберт поставил ему высший балл — 4/4 — и написал:

«Говорят, что нельзя снять эффективный антивоенный фильм, потому что война по своей природе захватывающая...

Никто никогда не сделает ошибку, сказав это об "Иди и смотри". Этот фильм — один из самых опустошающих, и в нём выжившие должны завидовать мёртвым».

Фильм и правда выворачивает наизнанку — не спецэффектами, а беспощадной правдой. Неудивительно, что даже спустя почти 40 лет он держит высокий рейтинг (8.3 на IMDb и Кинопоиске) и заставляет новых зрителей смотреть в лицо тому, от чего обычно хочется отвернуться.

Ранее мы писали: Мурашки с первых секунд: эти 6 тревожных фильмов невозможно посмотреть с первой попытки — и в список попало даже советское кино

Фото: Legion-Media
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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