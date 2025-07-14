Сможете с первой попытки ответить, сколько игр в «Игре в кальмара»? Тогда вы с легкостью осилите наш тест про эту дораму

Когда «Игра в кальмара» вышла на экраны, мир буквально замер. Казалось бы, ещё одна антиутопия, ещё одна история про выживание — но что-то в ней сработало слишком точно. Простые правила, страшные игры из детства, безликие надзиратели в масках и участники, у которых за душой — только долги и отчаяние. Мрачная эстетика, социальная сатира и неожиданные повороты сделали дораму настоящим культурным феноменом.

С тех пор прошло немало времени, но красные костюмы и зелёные треники продолжают жить своей жизнью в мемах, косплеях, фанатских теориях и, конечно, в голове у каждого, кто хоть раз видел ту самую куклу с первой игры. И пусть вы не играли в «Мост из стекла» на реальной площадке, вопрос в другом: насколько хорошо вы помните детали?

Проверьте себя и докажите, что вы не просто смотрели «Игру в кальмара», а действительно разобрались в её логике. А может, и сами были бы не так уж беспомощны на поле с красными линиями. Начинаем?

А здесь мы писали про сериалы, которые собрали более миллиарда просмотров, и это не только «Игра в кальмара».