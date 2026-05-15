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Лучшие ромкомы

Романтические комедии — это как хороший плед или чашка какао: ничего сложного, зато сразу тепло и уютно. Когда хочется расслабиться, но не отключать голову полностью — ромкомы работают безотказно.

В таких фильмах не нужно следить за запутанным сюжетом и запоминать десятки имён. Всё просто: двое должны оказаться вместе, но на пути — куча смешных, нелепых и очень жизненных препятствий. И финал, как правило, предсказуем, но от этого не менее приятный.

Идеальный выбор для свидания дома, вечера под пледом или момента, когда просто хочется улыбнуться.

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Вот это драма!
Вот это драма!
мелодрама, комедия, драма 2026, США
6.0
Сводишь с ума
Сводишь с ума
комедия, драма, фэнтези 2025, Россия
7.0
Жених с Марса
Жених с Марса
комедия, фэнтези 2025, Россия
0.0
Море на двоих
Море на двоих
комедия, мелодрама 2025, Россия
7.0
Моё прекрасное несчастье 2
Моё прекрасное несчастье 2
комедия, мелодрама 2024, США
5.0
Любви не бывает?
Любви не бывает?
мелодрама, комедия 2024, Россия
7.0
Лиза Франкенштейн
Лиза Франкенштейн
комедия, ужасы, мелодрама 2024, США
6.0
Ирландское желание
Ирландское желание
комедия, фэнтези, мелодрама 2024, США / Ирландия
5.0
Без обид
Без обид
комедия 2023, США
6.0
Кто угодно, кроме тебя
Кто угодно, кроме тебя
комедия, мелодрама 2023, США
6.0
Трезвый водитель
Трезвый водитель
комедия, приключения 2019, Россия
5.0
Семь ужинов
Семь ужинов
мелодрама, комедия 2019, Россия
5.0
Честный человек
Честный человек
драма 2019, Франция
6.0
Поменяться местами
Поменяться местами
мелодрама, комедия 2019, Франция
7.0
Плюс один
Плюс один
драма, мелодрама, комедия 2019, США
6.0
Ты умеешь хранить секреты?
Ты умеешь хранить секреты?
мелодрама, комедия 2019, США
5.0
Он и она
Он и она
драма, мелодрама, комедия 2019, Франция
6.0
Любовь по расчету
Любовь по расчету
комедия 2019, Великобритания
5.0
Голый романтик
Голый романтик
комедия, мелодрама 2019, Австралия
6.0
Дневник Безумной женщины (с казахскими субтитрами)
Дневник Безумной женщины (с казахскими субтитрами)
комедия 2019, Казахстан
0.0
Я худею
Я худею
комедия 2018, Россия
6.0
Как женить холостяка
Как женить холостяка
комедия, мелодрама 2018, США
5.0
Моя бывшая подружка
Моя бывшая подружка
комедия, мелодрама 2018, Франция
5.0
Попробуй подкати
Попробуй подкати
комедия 2018, Франция
6.0
Дождливый день в Нью-Йорке
Дождливый день в Нью-Йорке
драма 2018, США
6.0
Завуалируй это
Завуалируй это
комедия 2017, Франция
6.0
Любовь и прочий зоопарк
Любовь и прочий зоопарк
комедия 2017, Франция / Бельгия
5.0
Пятница
Пятница
комедия 2016, Россия
5.0
Любовь не по размеру
Любовь не по размеру
мелодрама, комедия 2016, Франция
6.0
Светская жизнь
Светская жизнь
комедия, мелодрама, драма 2016, США
7.0
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Почему романтические комедии так популярны

Романтические комедии стабильно остаются одними из самых популярных фильмов для вечернего просмотра, потому что они простые, понятные и дают именно то настроение, которое часто хочется после насыщенного дня — лёгкость, эмоции и немного романтики без лишнего напряжения.

Это тот тип кино, который не требует долгого погружения в сюжет: всё быстро становится ясно, герои вызывают симпатию, а история развивается так, чтобы смотреть было комфортно и приятно.

Идеальный вечер

Ромкомы часто выбирают для свиданий или спокойного вечера дома, когда хочется просто провести время вместе без сложных сюжетов и тяжёлых эмоций. Они помогают создать расслабленную атмосферу, где можно и посмеяться, и отвлечься, и просто быть рядом.

Поэтому романтические комедии — это универсальный вариант, когда не хочется рисковать с выбором фильма и важно, чтобы вечер прошёл легко и без “давай что-то другое включим”.

Что ещё посмотреть

Если хочется разнообразия, можно обратить внимание на романтические драмы, лёгкие мелодрамы или фильмы про отношения с более выраженным сюжетом. Такие варианты дают уже более эмоциональный опыт, но всё ещё остаются комфортными для совместного просмотра.

👉 для атмосферы: фильмы на вечер для пары

👉 для эмоций: лучшие мелодрамы

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