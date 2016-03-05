Сусана, ты меня убиваешь, 2016

«Сусана, ты меня убиваешь» - это последний фильм итальянского режиссёра Роберто Снейдера («Возроди во мне жизнь»). В картине снялись такие актёры, как Гаэль Гарсиа Берналь («Сука-любовь», «В фокусе», «Моцарт в джунглях»), Вероника Эчеги («Кролик и бык», «Время псов»), Эшли Хиншоу (сериалы «Настоящий детектив», «Грань»), Джейдин Вонг и другие.

В центре сюжета фильма «Сусана, ты меня убиваешь» оказывается красивый молодой человек Элихио, который женат на не менее привлекательной Сусаной. Вроде бы всё идёт как всегда, но на утром Элихио обнаруживает, что его возлюбленная исчезла. Разобравшись в ситуации, он узнаёт, что Сусана отправилась покорять Америку, в точнее, заниматься там писательством. Тогда герой собирает вещи и летит в Америку, чтобы понять наконец, что не так с его женой и их отношениями.