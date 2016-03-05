Сусана, ты меня убиваешь, 2016

«Сусана, ты меня убиваешь» - это последний фильм итальянского режиссёра Роберто Снейдера («Возроди во мне жизнь»). В картине снялись такие актёры, как Гаэль Гарсиа Берналь («Сука-любовь», «В фокусе», «Моцарт в джунглях»), Вероника Эчеги («Кролик и бык», «Время псов»), Эшли Хиншоу (сериалы «Настоящий детектив», «Грань»), Джейдин Вонг и другие.
В центре сюжета фильма «Сусана, ты меня убиваешь» оказывается красивый молодой человек Элихио, который женат на не менее привлекательной Сусаной. Вроде бы всё идёт как всегда, но на утром Элихио обнаруживает, что его возлюбленная исчезла. Разобравшись в ситуации, он узнаёт, что Сусана отправилась покорять Америку, в точнее, заниматься там писательством. Тогда герой собирает вещи и летит в Америку, чтобы понять наконец, что не так с его женой и их отношениями.
- «Сусана, ты меня убиваешь» - это второй фильм Роберто Снейдера и первый снятый им за последние 6 лет
- Режиссёр Роберто Снейдер является продюсером известного фильма «Фрида» с Сальмой Хайек
- В фильме большая роль отведена песне Distante Instante композитора Родриго Гонсалеса, который оказал большое влияние на развитие мексиканской рок-музыки
- Сусаной также звали жену брата Октавио из фильма «Сука-любовь», в котором снимался Гаэль Гарсиа Берналь
- Действие фильма «Сусана, ты меня убиваешь» частично происходит в Айове, однако эти сцены снимались в Канаде во время сильного снегопада
Беззаботный красавчик Элихио приходит домой под утро, а проснувшись, обнаруживает, что его жена испарилась, не оставив даже записки. Обескураженный Элихио начинает поиски и выясняет, что уставшая от его инфантильности Сусана улетела в Америку, чтобы сосредоточиться на писательской карьере. Упрямый Элихио мчится возвращать свою жену, но на этот раз одного шарма будет недостаточно. Ему придется понять, почему каждый раз, когда ему кажется, что все идет как надо, Сусана собирает вещи и испаряется...