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Сусана, ты меня убиваешь Сусана, ты меня убиваешь
Киноафиша Фильмы Сусана, ты меня убиваешь
Me estás matando Susana

Сусана, ты меня убиваешь, 2016

2016 / Мексика / Канада
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Красавчик-мексиканец отправляется за женой в Америку, чтобы разобраться в сложных семейных отношениях.
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Сусана, ты меня убиваешь» - это последний фильм итальянского режиссёра Роберто Снейдера («Возроди во мне жизнь»). В картине снялись такие актёры, как Гаэль Гарсиа Берналь («Сука-любовь», «В фокусе», «Моцарт в джунглях»), Вероника Эчеги («Кролик и бык», «Время псов»), Эшли Хиншоу (сериалы «Настоящий детектив», «Грань»), Джейдин Вонг и другие.

В центре сюжета фильма «Сусана, ты меня убиваешь» оказывается красивый молодой человек Элихио, который женат на не менее привлекательной Сусаной. Вроде бы всё идёт как всегда, но на утром Элихио обнаруживает, что его возлюбленная исчезла. Разобравшись в ситуации, он узнаёт, что Сусана отправилась покорять Америку, в точнее, заниматься там писательством. Тогда герой собирает вещи и летит в Америку, чтобы понять наконец, что не так с его женой и их отношениями.

- «Сусана, ты меня убиваешь» - это второй фильм Роберто Снейдера и первый снятый им за последние 6 лет

- Режиссёр Роберто Снейдер является продюсером известного фильма «Фрида» с Сальмой Хайек

- В фильме большая роль отведена песне Distante Instante композитора Родриго Гонсалеса, который оказал большое влияние на развитие мексиканской рок-музыки

- Сусаной также звали жену брата Октавио из фильма «Сука-любовь», в котором снимался Гаэль Гарсиа Берналь

- Действие фильма «Сусана, ты меня убиваешь» частично происходит в Айове, однако эти сцены снимались в Канаде во время сильного снегопада

Беззаботный красавчик Элихио приходит домой под утро, а проснувшись, обнаруживает, что его жена испарилась, не оставив даже записки. Обескураженный Элихио начинает поиски и выясняет, что уставшая от его инфантильности Сусана улетела в Америку, чтобы сосредоточиться на писательской карьере. Упрямый Элихио мчится возвращать свою жену, но на этот раз одного шарма будет недостаточно. Ему придется понять, почему каждый раз, когда ему кажется, что все идет как надо, Сусана собирает вещи и испаряется...

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 17 августа 2017
Премьера в мире 5 марта 2016
Возраст 18+
Прокатчик Arthouse
Режиссер
Роберто Снейдер
Роберто Снейдер
В ролях
Гаэль Гарсия Берналь
Гаэль Гарсия Берналь
Вероника Эчеги
Вероника Эчеги
Эшли Хиншоу
Эшли Хиншоу
Адам Хертиг
Адам Хертиг
Бьерн Хлинур Харальдссон
Бьерн Хлинур Харальдссон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сусана, ты меня убиваешь 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
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Элехио (Гаэль Гарсия Берналь) - театральный актер, но ради денег парню приходится то в сериалах сниматься, то появляться в рекламе, правда, контракты он получает легко, и друзья смело подшучивают над причиной такой везучести. Дома его ждет красавица-жена, терпению которой неожиданно приходит конец. Сусана (Вероника Эчеги) соберет вещи и сбежит из семейного гнездышка, и ее не самому верному супругу никак не понять, в чем дело, ведь все шло так хорошо. Элехио быстренько разыщет, где скрывается…
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