Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Завуалируй это Завуалируй это
Киноафиша Фильмы Завуалируй это
Cherchez la femme!

Завуалируй это, 2017

2017 / Франция
6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Фрнцузскую ленту «Завуалируй это» снял дебютант большого кино Со Абади, ранее участвовавший в съёмках фильмов в качестве монтажёра. В картине снялись в основном начинающие актёры, среди которых Феликс Моати («LOL [ржунимагу]»), Камелия Джордана («Я весь твой»), Уилльям Лебхил («Джеки в царстве женщин»), а также Анн Альваро («Дантон», «Скафандр и бабочка»).

Главные герои фильма «Завуалируй это» - Арман и Лейла, которые не могут прожить друг без друга ни дня. Однако вскоре их отношениям предстоит пройти суровые испытания, ведь из Йемена приезжает строгий старший брат девушки Махмуд, который внезапно для всех увлёкся религией. Естественно, он тут же пытается оградить сестру от Арамана, но тот не намерен так просто сдаться. Он одевается в хиджаб и предстаёт на пороге дома любимой в качестве скромницы Шахерезады, перед которой Махмуд точно не сможет устоять.

- В оригинале фильма «Завуалируй это» называется «Cherchez la femme!», что переводится, как «Ищите женщину!»

- «Завуалируй это» - дебютный фильм монтажёра Со Абади

- Оператором фильма выступил номинант на премию Венецианского кинофестиваля за фильм «Вор жизни» Ив Анжело

- Продюсером картины является Майкл Джентиле («Любовь живёт три года»)

 

Парижане Арман и Лейла страстно влюблены друг в друга. Это становится проблемой, когда из Йемена возвращается суровый старший брат Лейлы Махмуд, неожиданно ударившийся в религию. Чтобы положить конец «непотребному» образу жизни Лейлы, Махмуд не дает ей видеться с парнем. Но Арман не собирается сдаваться. Чтобы встречаться с любимой, не привлекая внимание брата, он приходит к ним в дом под видом смиренной Шахерезады, с ног до головы завернутой в хиджаб. Загадочная скромница не может не понравиться Махмуду...

 

6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 26 октября 2017
Премьера в мире 28 июня 2017
Возраст 16+
Прокатчик Arthouse
Режиссер
Со Абади
Со Абади
В ролях
Феликс Моати
Феликс Моати
Грегори Монтель
Грегори Монтель
Камелия Джордана
Камелия Джордана
Анн Альваро
Анн Альваро
Оскар Копп
Оскар Копп
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Она - мужчина
Она - мужчина (2006)
6.714286
Миссис Даутфайр
Миссис Даутфайр (1993)
8
Тутси
Тутси (1982)
8
Постер фильма Завуалируй это 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Арман – сын коммуниста и феминистки; Лейла – мусульманка, эмигрировавшая с семьей во Францию. Влюбленные в шаге от исполнения общей мечты – уехать в Нью-Йорк на стажировку, но тут неожиданно из Йемена приезжает нашедший утешение в вере Махмуд. Он решает напомнить Лейле, своей сестре, как должна вести себя истинная дочь своей семьи, и первым делом запирает ее, чтобы положить конец недостойному поведению. Но влюбленные не унывают: Арман находит способ видеться с любимой,…
Читать
Ирина 27 октября 2017, 08:18
Довольно интересная современная версия Ромео и Джульетты
Отзывы Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Фестиваль французского кино «Le Cinema Français» пройдет в 20 городах России С 11 по 18 октября в избранных кинотеатрах нашей сети состоится IV Фестиваль французского кино LE CINEMA FRANCAIS при поддержке Посольства Франции, Французского Института в России и Альянс Франсез
Написать
13 октября 2017 20:07
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
трейлер с русскими субтитрами
Трейлер с русскими субтитрами
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Related video
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Приложение киноафиши