Завуалируй это, 2017

Фрнцузскую ленту «Завуалируй это» снял дебютант большого кино Со Абади, ранее участвовавший в съёмках фильмов в качестве монтажёра. В картине снялись в основном начинающие актёры, среди которых Феликс Моати («LOL [ржунимагу]»), Камелия Джордана («Я весь твой»), Уилльям Лебхил («Джеки в царстве женщин»), а также Анн Альваро («Дантон», «Скафандр и бабочка»).

Главные герои фильма «Завуалируй это» - Арман и Лейла, которые не могут прожить друг без друга ни дня. Однако вскоре их отношениям предстоит пройти суровые испытания, ведь из Йемена приезжает строгий старший брат девушки Махмуд, который внезапно для всех увлёкся религией. Естественно, он тут же пытается оградить сестру от Арамана, но тот не намерен так просто сдаться. Он одевается в хиджаб и предстаёт на пороге дома любимой в качестве скромницы Шахерезады, перед которой Махмуд точно не сможет устоять.