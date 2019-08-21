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Он и она Он и она
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Deux moi

Он и она, 2019

2019 / Франция
6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Реми и Мелани — двое молодых одиноких людей, которые живут в одном из самых больших, красивых и романтичных городов мира — Париже. Каждый день они встречают тысячи людей, общаются с огромным количеством коллег и знакомых, но при этом остро чувствуют искусственность своих жизней.

Днем сбежать от ощущения изоляции помогает изнурительная работа, вечером от проблем можно спрятаться в социальных сетях и интернете. Но затем наступает бессонная ночь, полная беспросветной тоски. Друзья забылись и ушли на второй план, а некогда бурная личная жизнь свелась к перепискам в приложениях для знакомств и одноразовым свиданиям.

Пытаясь обрести внутреннюю гармонию, они ходят на психотерапию. Они живут в соседних домах, едят в одних и тех же местах, ездят по одним и тем же маршрутам. Если бы им удалось оторваться от собственных проблем и оглядеться вокруг, они могли бы заметить друг друга, познакомиться и найти общий язык, спастись от удушающего одиночества.

Последний фильм актера Рене Ле Кальма, который был своеобразным талисманом режиссера Седрика Клапиша и участвовал в шести его работах. Он умер в возрасте ста лет, через несколько месяцев после окончания съемок.

Франсуа Сивиль и Ана Жирардо снимались в предыдущем фильме Клапиша “Возвращение в Бургундию”.

Картина снималась во Франции, в Париже и в коммуне Виллар-д'Арен.

Впервые фильм был показан публике летом 2019 года на кинофестивале в Ангулеме.

По словам режиссера Седрика Клапиша сценарий фильма писался специально под Франсуа Сивиля и Аны Жирардо. Поначалу Клапиш сомневался, что позитивный Сивиль сможет сыграть депрессивного Реми, но после разговора с актером его сомнения отпали. На роль Мелани режиссер сразу взял Жирардо и больше никого не рассматривал.

У фильма есть общие черты с фильмом Клапиша 1996 года “Каждый ищет своего кота”. Обе картины рассказывают об одиночестве в современном Париже, и в обоих есть сцены, в которых персонаж ищет потерянную кошку. Актеры, сыгравшие главных героев в фильме 1996 года получили небольшие роли в “Он и она”.

В фильме звучит симфония №23 Вольфганга Амадея Моцарта.

Психотерапевт Реми, которого зовут Дж.Б.Мейер, носит ту же фамилию и занимается той же профессией, что и мать режиссера Седрика Клапиша, психоаналитик Франсуаза Мейер.

Обычно режиссер Седрик Клапиш играет в своих фильмах эпизодическую роль. В этом фильме он сыграл одного из гостей вечеринки по случаю выхода на пенсию психолога Мейера.

Седрик Клапиш утверждает, что подобная история может произойти в любом мегаполисе, где человека окружают миллионы людей, но он все равно чувствует себя одиноким.

Клапиш решил снимать фильм в районе, который ему не очень хорошо знаком. Выбор пал на пространство между Северным вокзалом и станцией метро «Сталинград», неподалеку от которой находится канал Сен-Мартен. Режиссер заметил, что раньше канал не был примечателен, но теперь стал модным местом, и оценил кинематографичность территории с мостами и железнодорожными путями.

В оригинале фильм называется “Два я”. Англоязычные зрители увидели его под названием “Кто-то, Где-то”. В русском прокате фильм прошел под названием “Он и она”. Примечательно, что в 2016 году в российском прокате уже был франко-бельгийского производства с таким же названием — “Он и она”.

Он и Она живут в самом романтичном городе мира – Париже. Они ходят в один магазин, ужинают в одном ресторане, но никогда не встречались. Они одиноки и мечтают встретить свою любовь. Пересекутся ли их дороги однажды?

6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 2 января 2020
Премьера в мире 21 августа 2019
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Седрик Клапиш
Седрик Клапиш
В ролях
Симон Абкарян
Симон Абкарян
Франсуа Берлеан
Франсуа Берлеан
Франсуа Сивиль
Франсуа Сивиль
Камилль Коттен
Камилль Коттен
Ана Жирардо
Ана Жирардо
Все актеры и съемочная группа
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Он и она
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Реми — кладовщик на крупном складе, ожидающий скорых перемен из-за внедрения автоматизации на предприятии. Мелани — исследователь в фармакологической компании, занимающаяся поисками новых способов лечения рака. Оба живут не просто в Париже, а в соседних квартирах разных домов. Они покупают еду в одном магазине, любуются одними проезжающими поездами на соседних балконах, добираются на работу одним автобусом и постоянно проходят мимо друг друга. Несмотря на жизнь в столь романтичном…
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