Он и она, 2019

Последний фильм актера Рене Ле Кальма, который был своеобразным талисманом режиссера Седрика Клапиша и участвовал в шести его работах. Он умер в возрасте ста лет, через несколько месяцев после окончания съемок.

Франсуа Сивиль и Ана Жирардо снимались в предыдущем фильме Клапиша “Возвращение в Бургундию”.

Картина снималась во Франции, в Париже и в коммуне Виллар-д'Арен.

Впервые фильм был показан публике летом 2019 года на кинофестивале в Ангулеме.

По словам режиссера Седрика Клапиша сценарий фильма писался специально под Франсуа Сивиля и Аны Жирардо. Поначалу Клапиш сомневался, что позитивный Сивиль сможет сыграть депрессивного Реми, но после разговора с актером его сомнения отпали. На роль Мелани режиссер сразу взял Жирардо и больше никого не рассматривал.

У фильма есть общие черты с фильмом Клапиша 1996 года “Каждый ищет своего кота”. Обе картины рассказывают об одиночестве в современном Париже, и в обоих есть сцены, в которых персонаж ищет потерянную кошку. Актеры, сыгравшие главных героев в фильме 1996 года получили небольшие роли в “Он и она”.

В фильме звучит симфония №23 Вольфганга Амадея Моцарта.

Психотерапевт Реми, которого зовут Дж.Б.Мейер, носит ту же фамилию и занимается той же профессией, что и мать режиссера Седрика Клапиша, психоаналитик Франсуаза Мейер.

Обычно режиссер Седрик Клапиш играет в своих фильмах эпизодическую роль. В этом фильме он сыграл одного из гостей вечеринки по случаю выхода на пенсию психолога Мейера.

Седрик Клапиш утверждает, что подобная история может произойти в любом мегаполисе, где человека окружают миллионы людей, но он все равно чувствует себя одиноким.

Клапиш решил снимать фильм в районе, который ему не очень хорошо знаком. Выбор пал на пространство между Северным вокзалом и станцией метро «Сталинград», неподалеку от которой находится канал Сен-Мартен. Режиссер заметил, что раньше канал не был примечателен, но теперь стал модным местом, и оценил кинематографичность территории с мостами и железнодорожными путями.

В оригинале фильм называется “Два я”. Англоязычные зрители увидели его под названием “Кто-то, Где-то”. В русском прокате фильм прошел под названием “Он и она”. Примечательно, что в 2016 году в российском прокате уже был франко-бельгийского производства с таким же названием — “Он и она”.