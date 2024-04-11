Возвращаюсь к нормальной жизни,

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Мариса Абела в основном сама исполнила вокальные партии в этом фильме. Она брала уроки пения по два с половиной часа каждый день в течение четырёх месяцев, чтобы подражать вокалу Эми Уайнхаус.