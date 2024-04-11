Возвращаюсь к нормальной жизни,

Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Обратно во мрак
6.5
Обратно во мрак - Трейлер 2
Киноафиша Фильмы Обратно во мрак
6.5

Обратно во мрак

, 2024
Back to Black
Великобритания / биография / 18+
Трейлеры
Постер фильма Обратно во мрак
6.5
Обратно во мрак - Трейлер 2
Обратно во мрак  Трейлер 2

О фильме

История жизни и музыки Эми Уайнхаус, которая начала свою карьеру как джазовая певица, чтобы в конечном итоге стать обладательницей премии «Грэмми» и суперзвездой музыки. Ее жизнь была преждевременно оборвана в 2011 году, когда ей было всего 27 лет, после долгой борьбы с алкоголем и наркотиками.

В ролях

Джек О’Коннелл
Джек О’Коннелл
Blake
Лесли Мэнвилл
Лесли Мэнвилл
Cynthia
Мариса Абела
Мариса Абела
Amy
Эдди Марсан
Эдди Марсан
Mitch
Райан О'Догерти
Джульетт Кауэн
Janis
Sam Buchanan
Nick Shymansky
Пит Ли-Уилсон
Perfume Paul
Thelma Ruby
Great Auntie Renee
Michael S. Siegel
Uncle Harold
Матильда Торп
Auntie Melody
Режиссер Сэм Тейлор-Джонсон
Сценарист Мэтт Гринхал
Композитор Ник Кейв, Уоррен Эллис
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 4 июня 2024
Премьера в мире 11 апреля 2024
Дата выхода
11 апреля 2024 Австралия MA 15+
11 апреля 2024 Австрия
12 апреля 2024 Азербайджан
24 апреля 2024 Бельгия 16
12 апреля 2024 Болгария
25 апреля 2024 Бразилия 16
12 апреля 2024 Великобритания 15
11 апреля 2024 Германия 12
11 апреля 2024 Грузия R
18 апреля 2024 Доминиканская Республика
11 апреля 2024 Израиль 14
12 апреля 2024 Ирландия 15A
12 апреля 2024 Исландия
28 июня 2024 Испания
18 апреля 2024 Италия
17 мая 2024 Канада R
12 апреля 2024 Кыргызстан
12 апреля 2024 Латвия N16
12 апреля 2024 Литва
12 апреля 2024 Молдавия
18 апреля 2024 Нидерланды 12
2 мая 2024 Новая Зеландия R13
11 апреля 2024 Перу
12 апреля 2024 Польша
11 апреля 2024 Португалия M/14
12 апреля 2024 Румыния o.A.
12 апреля 2024 США
9 мая 2024 Сербия o.A.
11 апреля 2024 Сингапур M18
16 мая 2024 Словакия 12
10 мая 2024 Таджикистан
3 мая 2024 Турция 16+
12 апреля 2024 Узбекистан
11 апреля 2024 Украина
12 апреля 2024 Финляндия Tulossa
24 апреля 2024 Франция 12
11 апреля 2024 Хорватия
16 мая 2024 Чехия
11 апреля 2024 Швейцария 12
12 апреля 2024 Швеция 11
12 апреля 2024 Эстония
Бюджет $30 000 000
Сборы в мире $51 026 731
Производство StudioCanal UK, Canal+, Monumental Pictures
Другие названия
Back to Black, Amy Winehouse: Back to Black, Back to Black エイミーのすべて, Back to Black: Amy lugu, Back to Black. Historia Amy Winehouse, Емі Вайнгауз: Back to Black, Обратно во мрак, 黑色會, איימי ווינהאוס, volver a negro, באק טו באלק, بازگشت به سیاهی

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 11 голосов
6.3 IMDb
Обновлено 26 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Обратно во мрак - Трейлер 2
Обратно во мрак Трейлер 2
Обратно во мрак - Трейлер
Обратно во мрак Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

Эми Уайнхаус становится звездой в трейлере байопика «Возвращаюсь к нормальной жизни»
2 февраля 2024 18:34 Эми Уайнхаус становится звездой в трейлере байопика «Возвращаюсь к нормальной жизни» Фильм выйдет в мае.
Вышел трейлер байопика об Эми Уайнхаус Back to Black
11 января 2024 16:03 Вышел трейлер байопика об Эми Уайнхаус Back to Black Премьера состоится 10 мая.
Актерский состав байопика об Эми Уайнхаус пополнится тремя именитыми исполнителями
20 января 2023 13:59 Актерский состав байопика об Эми Уайнхаус пополнится тремя именитыми исполнителями Съемки фильма уже начались.
Опубликован первый кадр из фильма Back to Black о жизни Эми Уайнхаус
14 января 2023 22:19 Опубликован первый кадр из фильма Back to Black о жизни Эми Уайнхаус Главную роль сыграет звезда сериала «Индустрия», а режиссурой занимается постановщица «Стать Джоном Ленноном».
Байопик об Эми Уайнхаус снимет постановщица «Пятидесяти оттенков серого»
12 июля 2022 15:49 Байопик об Эми Уайнхаус снимет постановщица «Пятидесяти оттенков серого» Певица ушла из жизни в 2011 году в возрасте 27 лет.
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
В молоке гренки не утапливаю: заливаю 2 ложками сметаны — внутри хлеб нежный, а снаружи хрустящая корочка
Скупаю как угорелая все резиновые автоковрики в «Светофоре»: для машины уже не осталось — нашла 5 применений на даче
Пластиковые кабинки ушли в прошлое: неуютным и уродливым коробам нашлось сразу 3 замены в ванной
В топе сериалов за неделю не только «Холод», но и «Перекати-поле»: зрители плюются, но смотрят без остановки
«Иронию судьбы» все знают, но на эти 7 вопросов ответят единицы: сложный тест для фанатов Рязанова
Не только «Трасса» и «Аутсорс»: 5 сильных сериалов Душана Глигорова, которые легко пропустить — в №3 снялся Антон Васильев
«Оп, новый слоп» – пишут про очередное «Поднятия уровня»: выйдет уже в 2027-м, а сюжет до боли знакомый
«Уголовно наказуемо»: в Госдуме требуют «разобраться» с новым «Человеком-пауком» после миллиарда в прокате и скандала с «Колобком»
Рейтинг ожидания 9,4 из 10: новый сериал НТВ уже называют одной из самых интригующих премьер 2026 года
Пропустили эти «жемчужины» Netflix? Зря: 10 сериалов, которые 100% стоят нескольких вечеров
Короткие, но не проходные: 3 мини-сериала, в которые погружаешься с головой уже после первой серии — оценки от 7,5 до 8,3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше