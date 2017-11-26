Критик, 2018

История жизни легендарного музыкального критика, журналиста, теле- и радиоведущего Артемия Троицкого, который много лет является признанным музыкальным авторитетом не только в России, но и за ее рубежами. Если и есть у всей истории русского рока воплощение в одном человеке, то это непременно Троицкий. Он родился в год появления рок-н-ролла, поэтому взрослел и развивался вместе с самой музыкой, меняя свои пристрастия от мелодичного бита в сторону психоделического андеграунда или бросая приверженность субкультуре хиппи, открыв для себя панк. Артемий стал первым диджеем в СССР, организовал первый советский рок-фестиваля и открыл почти всех ключевых звёзд русского рока: от Бориса Гребенщикова и Майка Науменко до Виктора Цоя и Жанны Агузаровой. Но «Критик» — не просто фильм-биография независимого музыкального журналиста и промоутера. За историей его карьеры открывается история молодежной культуры с подпольными дискотеками и журналом «Ровесник», история музыкальной индустрии с магнитоиздатом и Ленинградским рок-клубом и даже история телевидения, с помощью которого Троицкий в полной мере реализовал свою просветительскую миссию. Насыщенный цветной анимацией и timelapse-съемкой, этот коллажный документальный фильм — путеводитель по огромному массиву российской музыкальной культуры, в которой Артемий Троицкий оставил заметный след.