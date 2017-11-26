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Критик

Критик, 2018

2018 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Документальный фильм о музыкальном критике, эксперте по рок-музыке, теле- и радиоведущем, первом главном редакторе российской версии Playboy, продюсере и публицисте Артемии Троицком. История Троицкого, как и нескольких поколений советских музыкантов и меломанов, – в интервью с самим главным героем и звездами русского рока, от Бориса Гребенщикова до Ильи Лагутенко.

  • Производство картины заняло почти три года – с 2015 по 2018 год. Режиссер Андрей Айрапетов признался, что из-за отсутствия бюджета мог снимать картину только в Москве, поэтому ему удавалось беседовать с Троицким лишь изредка, когда тот приезжал из Таллина в столицу. Так, два с половиной года ушло на съемки интервью, и еще полгода занял монтаж фильма.
  • Изначально фильм длился два часа, и для телевизионной версии его пришлось сократить. Ради сохранения максимума музыкальных фрагментов были вырезаны сцены, посвященные личной жизни Троицкого.
  • В тот же год, что и картина Айрапетова, на российские экраны вышел фильм “Лето” Кирилла Серебренникова, посвященный началу музыкальной карьеры Виктора Цоя и (как и отчасти “Критик”) рок-движению 1980-х. Артемий Троицкий, который появляется среди персонажей “Лета”, лично присутствовал на съемках и консультировал Серебренникова по ряду вопросов.

История жизни легендарного музыкального критика, журналиста, теле- и радиоведущего Артемия Троицкого, который много лет является признанным музыкальным авторитетом не только в России, но и за ее рубежами. Если и есть у всей истории русского рока воплощение в одном человеке, то это непременно Троицкий. Он родился в год появления рок-н-ролла, поэтому взрослел и развивался вместе с самой музыкой, меняя свои пристрастия от мелодичного бита в сторону психоделического андеграунда или бросая приверженность субкультуре хиппи, открыв для себя панк. Артемий стал первым диджеем в СССР, организовал первый советский рок-фестиваля и открыл почти всех ключевых звёзд русского рока: от Бориса Гребенщикова и Майка Науменко до Виктора Цоя и Жанны Агузаровой. Но «Критик» — не просто фильм-биография независимого музыкального журналиста и промоутера. За историей его карьеры открывается история молодежной культуры с подпольными дискотеками и журналом «Ровесник», история музыкальной индустрии с магнитоиздатом и Ленинградским рок-клубом и даже история телевидения, с помощью которого Троицкий в полной мере реализовал свою просветительскую миссию. Насыщенный цветной анимацией и timelapse-съемкой, этот коллажный документальный фильм — путеводитель по огромному массиву российской музыкальной культуры, в которой Артемий Троицкий оставил заметный след.

5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 27 февраля 2020
Премьера в мире 26 ноября 2017
Возраст 16+
Режиссер
Андрей Айрапетов
В ролях
Артемий Троицкий
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Критик
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