Дублерша, 2020

Кэнди Блэк (Дрю Бэрримор) – известная комедийная кинозвезда, которая развлекает всю Америку, пока ей самой приходится несладко. Главная комедиантка Голливуда известна своими бурными выходками и перепалками с папарацци и, ко всему прочему, уже не раз была уличена в уклонении от уплаты налогов. Теперь ей необходимо пройти групповую терапию, записаться в общество анонимных алкоголиков и вернуть себе репутацию. Когда актрису приговаривают к трем месяцам реабилитации, ей приходит в голову блестящая идея: она просит свою неизменную дублершу Полу (которую также сыграла сама Бэрримор) отбыть срок вместо нее. Вскоре Кэнди понимает, что может использовать своего двойника во всех неприятных моментах жизни, которых она сама предпочла бы избежать: например в съемках сложных сцен или выступлениях в утомительных ток-шоу. Весь мир в восторге от новой версии Кэнди, а Пола же не против притворяться кинозвездой, ведь она давно хотела реализоваться как настоящая актриса.
Но никто из них не мог представить, что обычная дублерша настолько сильно войдет в новую роль, что захочет полностью затмить оригинал. Теперь в ее руках и карьера, и личная жизнь известной актрисы. После стольких лет жизни на виду у публики Кэнди с радостью приспосабливается к новому образу в реальном мире без всяких атрибутов славы, в то время как Пола отчаянно цепляется за сложную жизнь, о которой так мечтала.
Обе героини переживают душевный кризис и трансформацию. Если суперзвезда внезапно теряет свой привычный образ, то дублерша готова на все, чтобы как можно больше быть в центре внимания.
Режиссером фильма «Дублерша» стала Джеми Бэббит, лауреатка кинофестиваля «Сандэнс» за короткометражный фильм. Бэббит известна благодаря своим работам над такими сериалами, как «Удивительная миссис Мейзел», «Силиконовая долина», «Девочки Гилмор», «Жизни матрешки», «Девочки». Режиссер призналась, что давно хотела снять черную комедию с женщинами в главных ролях. Для Джеми было важно показать то, какой путь проходят женщины для своей самореализации. Будучи творческим человеком, режиссер хотела продемонстрировать те противоречия и сложности, с которыми сталкиваются люди из киноиндустрии. Ко всему прочему, создательница фильма добавила, что данная картина иллюстрирует, что значит быть «успешной» женщиной в современном мире.
Сценарист картины Сэм Бэйн рассказал, что источником вдохновения при написании сценария стал случай, который произошел двадцать лет назад в Великобритании. Речь идет о певце Марке Моррисоне, который был осужден за хранение электрошокера и нанял одного из своих приближенных, чтобы он отбывал наказание вместо него.
Роль Кэнди и Полы сыграла актриса Дрю Бэрримор («50 первых поцелуев», «Инопланетянин»). Сэм Бэйн считает, что нанять Бэрримор было правильным решением, так как история Кэнди близка актрисе, которая всю свою карьеру находилась в центре внимания.
В фильме также сыграли такие известные актеры, как Лина Данэм, Эндрю Рэннеллс, Элли Кемпер, Майкл Зеген, Холланд Тейлор и другие.
Съемки проходили в Нью-Йорке и Кентукки в январе и феврале 2019 года.
Джеми Бэббит, Лина Данэм и Эндрю Рэннеллс раннее работали вместе в сериале «Девочки», где Бэббит была одним из режиссеров, Рэннеллс сыграл роль Элайджы, а Данэм, являясь создательницей проекта, исполнила главную роль.
Майкл Зеген также не в первый раз работает под режиссерским руководством Бэббит. Он сыграл роль Джоэла Мейзела в сериале «Удивительная миссис Мейзел».
Голливуд пережил Годзиллу, ковид и мюзикл «Кошки». Но только не её. Звезда комедий Кэнди Блэк ценит в этом мире лишь три вещи: секс, виски и драку с папарацци. После очередной выходки ей грозят групповая терапия, общество анонимных алкоголиков и исправительные работы. Увы, это не то, о чем ей хотелось бы думать. Пока звезду тиранит мозгоправ, её место занимает ее же дублёрша. Она мила, талантлива и не прочь избавиться от оригинала.