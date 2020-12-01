Дублерша, 2020

Кэнди Блэк (Дрю Бэрримор) – известная комедийная кинозвезда, которая развлекает всю Америку, пока ей самой приходится несладко. Главная комедиантка Голливуда известна своими бурными выходками и перепалками с папарацци и, ко всему прочему, уже не раз была уличена в уклонении от уплаты налогов. Теперь ей необходимо пройти групповую терапию, записаться в общество анонимных алкоголиков и вернуть себе репутацию. Когда актрису приговаривают к трем месяцам реабилитации, ей приходит в голову блестящая идея: она просит свою неизменную дублершу Полу (которую также сыграла сама Бэрримор) отбыть срок вместо нее. Вскоре Кэнди понимает, что может использовать своего двойника во всех неприятных моментах жизни, которых она сама предпочла бы избежать: например в съемках сложных сцен или выступлениях в утомительных ток-шоу. Весь мир в восторге от новой версии Кэнди, а Пола же не против притворяться кинозвездой, ведь она давно хотела реализоваться как настоящая актриса.

Но никто из них не мог представить, что обычная дублерша настолько сильно войдет в новую роль, что захочет полностью затмить оригинал. Теперь в ее руках и карьера, и личная жизнь известной актрисы. После стольких лет жизни на виду у публики Кэнди с радостью приспосабливается к новому образу в реальном мире без всяких атрибутов славы, в то время как Пола отчаянно цепляется за сложную жизнь, о которой так мечтала.

Обе героини переживают душевный кризис и трансформацию. Если суперзвезда внезапно теряет свой привычный образ, то дублерша готова на все, чтобы как можно больше быть в центре внимания.