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Покидая Неверленд Покидая Неверленд
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Leaving Neverland

Покидая Неверленд, 2019

2019 / США
7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
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«Покидая Неверленд» — двухсерийное документальное шоу, производством которого занимался телеканал HBO, а также британский Channel 4. Главные герои — двое мужчин, побывавших на ранчо певца Майкла Джексона, будучи детьми. Согласно их утверждениям, певец был скрытым педофилом и осуществлял в их отношении действия сексуального характера. Оба героя дают откровенные интервью, рассказывают о своем увлечении Джексоном, их последующей дружбе с певцом и случаях насилия. В качестве свидетелей также выступают родные и близкие героев, люди, лично знавшие короля поп-музыки.

Фильм является исследованием психологии сексуального насилия над детьми, рассказанным через две обычные семьи, за детьми которых в течение двадцати лет ухаживал Майкл Джексон. Главные герои картины, Уэйд Робсон и Джимми Сейфчак, утверждают, что Джексон подвергал их сексуальному насилию, когда они были детьми, Сейфчака с 1988 года, а Робсона с 1990. Они дают подробные описания насильственных половых актов, которые происходили в доме Джексона, на Ранчо Неверленд и в других местах.

Мужчины утверждают, что тогда они расценивали эти действия как «романтические», и они не осознавали, что они неуместны для лиц взрослого возраста. Сейфчак рассказывает, что однажды Джексон взял его за покупками и приобрел обручальные кольца, а затем устроил имитацию свадьбы. Его мать, описывает, как чувствовала себя счастливой и танцевала, когда в 2009 году Джексон умер.

Герои рассказывают, что, когда они повзрослели, их заменили Бретт Барнс и юный актер Маколей Калкин, потому что Джексон предпочитал малолетних мальчиков. В конце фильма Сейфчак и Робсон подводят итоги влияния Джексона и нанесенных им травм на их жизни.

  • Режиссер Дэн Рид рассказывал в интервью, что он надеется разъяснить психологию сексуального насилия, его жертв и причины, по которым оно остается нераскрытым даже спустя десятилетия после самих происшествий. Для этого он изначально занял полностью нейтральную позицию со своей стороны, позволяя двум мужчинам рассказывать свои истории, не обременяя их предрассудками.
  • Когда интервью обоих героев были смонтированы вместе, Дэну Риду стало очевидно, что ему понадобится как минимум четыре часа хронометража, чтобы правильно рассказать историю. И Уэйд Робсон, и Джимми Сейфчак плакали практически все 4 часа на премьере фильма на кинофестивале «Сандэнс».
  • Премьера в Великобритании состоялась в марте 2019 года. Она побила все рекорды потокового вещания Channel 4 и стала самой загружаемой программой, которую они когда-либо транслировали или производили. Кроме того, фильм стал самым просматриваемым за всю историю Новой Зеландии.
  • После премьеры несколько радиостанций по всему миру исключили песни Майкла Джексона из своих плейлистов. Фильм положил начало многим дискуссиям о том, следует ли теперь запретить музыку Джексона или бойкотировать ее. Многие публичные лица высказались о том, что вклад Джексона в историю музыки и его влияние на нее уже слишком велик, чтобы его можно было просто отменить.
  • В Дубае просмотра фильма сопровождались панельной дискуссией. Поклонники Майкла Джексона пытались заблокировать его выпуск, связавшись с прессой и органами цензуры и требуя запретить фильм как поощряющий педофилию. На Ближнем Востоке и в Северной Африке фильм отвергли все основные платформы видеовещания, и он попал только в iTunes и Google Play.
  • После выхода фильма Брэнди Джексон, племянница Майкла Джексона и бывшая девушка Уэйда Робсона на протяжении более чем семи лет, обвинила Робсона в том, что он лжец, поскольку их отношения не были освещены в этом фильме, так как это разрушило бы его хронологию. Брэнди утверждает, что она была представлена Робсону самим Джексоном, а их отношения закончились после того, как она узнала, что Робсон оказался авантюристом, который изменял ей с несколькими женщинами, надеясь продвинуть свою музыкальную карьеру.
  • Джексон действительно несколько раз был обвинен в совращении малолетних. Первый случай произошел еще в 1993 году, и музыканту удалось откупиться, выплатив семье пострадавшего 23 миллиона долларов. В 1996 году он выплатил еще два миллиона матери другого мальчика, которого он якобы домогался. Позже, в 2005 году, на музыканта обрушилось сразу несколько обвинений, но во всех случаях Джексон был оправдан за отсутствием каких-либо доказательств его вины.

В разгар своей славы Майкл Джексон стал тесно общаться с двумя мальчиками – семи и десяти лет, и их семьями. Теперь, когда им за 30, они рассказывают свое видении тех отношений с суперзвездой.

7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 4 часа 0 минут
Год выпуска 2019
Режиссер
Дэн Рид
В ролях
Майкл Джексон
Майкл Джексон
Маколей Калкин
Маколей Калкин
Дженнифер Хадсон
Дженнифер Хадсон
Стив Крупи
Лоррэйн Жан Каллен
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Постер фильма Покидая Неверленд 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
jaklinmirrey 22 марта 2019, 04:21
Майкл был прекрасным человеком! Жалко, что таких самых светлых прекрасных людей пытаются очернить. Мэйнстримом сегодняшней пропаганды является… Читать дальше…
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саундтрек фильма Покидая Неверленд
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