Покидая Неверленд, 2019

«Покидая Неверленд» — двухсерийное документальное шоу, производством которого занимался телеканал HBO, а также британский Channel 4. Главные герои — двое мужчин, побывавших на ранчо певца Майкла Джексона, будучи детьми. Согласно их утверждениям, певец был скрытым педофилом и осуществлял в их отношении действия сексуального характера. Оба героя дают откровенные интервью, рассказывают о своем увлечении Джексоном, их последующей дружбе с певцом и случаях насилия. В качестве свидетелей также выступают родные и близкие героев, люди, лично знавшие короля поп-музыки.

Фильм является исследованием психологии сексуального насилия над детьми, рассказанным через две обычные семьи, за детьми которых в течение двадцати лет ухаживал Майкл Джексон. Главные герои картины, Уэйд Робсон и Джимми Сейфчак, утверждают, что Джексон подвергал их сексуальному насилию, когда они были детьми, Сейфчака с 1988 года, а Робсона с 1990. Они дают подробные описания насильственных половых актов, которые происходили в доме Джексона, на Ранчо Неверленд и в других местах.

Мужчины утверждают, что тогда они расценивали эти действия как «романтические», и они не осознавали, что они неуместны для лиц взрослого возраста. Сейфчак рассказывает, что однажды Джексон взял его за покупками и приобрел обручальные кольца, а затем устроил имитацию свадьбы. Его мать, описывает, как чувствовала себя счастливой и танцевала, когда в 2009 году Джексон умер.

Герои рассказывают, что, когда они повзрослели, их заменили Бретт Барнс и юный актер Маколей Калкин, потому что Джексон предпочитал малолетних мальчиков. В конце фильма Сейфчак и Робсон подводят итоги влияния Джексона и нанесенных им травм на их жизни.