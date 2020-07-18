Тень звезды, 2020

Разбивающий стереотипы о «женских» и «мужских» ролях фильм «Тень звезды» повествует о рэпере Нейме (он же Илья), жизнь которого кардинально меняется после самоубийства фанатки.

«Тень звезды» в некотором смысле является эдаким «Телохранителем» наоборот: защищать рэпера Нейма будет не высокий амбал со взглядом убийцы, а на первый взгляд хрупкая и знающая себе и своей работе цену Саша. Режиссер Дмитрий Губарев, известный по сериалу «Физрук», в своем фильме вновь работает с Нагиевым, но на этот раз младшим — Кириллом.

После одного из концертов Ильи (Павел Прилучный), выступающего под сценическим именем Нейм, его поклонница Соня (Надежда Мельникова) сводит счеты с жизнью, а содержание ее прощальной записки ложится неподъемным грузом на его плечи. Его менеджер Тихон (Кирилл Нагиев) призывает его забыть о трагедии, как забыла общественность, но вскоре после этого на Илью совершается покушение. Ему нанимают телохранителя Сашу (Александра Черкасова-Служитель), собранную и серьезно настроенную, но ни она, ни Илья не в восторге от необходимости находиться друг с другом почти постоянно. Однако наличие у Ильи девушки Лолы (Юлия Франц) не мешает ему в какой-то момент осознать, что он неравнодушен к Саше.