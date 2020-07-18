Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тень звезды Тень звезды
Киноафиша Фильмы Тень звезды

Тень звезды, 2020

2020 / Россия
5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Разбивающий стереотипы о «женских» и «мужских» ролях фильм «Тень звезды» повествует о рэпере Нейме (он же Илья), жизнь которого кардинально меняется после самоубийства фанатки.

«Тень звезды» в некотором смысле является эдаким «Телохранителем» наоборот: защищать рэпера Нейма будет не высокий амбал со взглядом убийцы, а на первый взгляд хрупкая и знающая себе и своей работе цену Саша. Режиссер Дмитрий Губарев, известный по сериалу «Физрук», в своем фильме вновь работает с Нагиевым, но на этот раз младшим — Кириллом.

После одного из концертов Ильи (Павел Прилучный), выступающего под сценическим именем Нейм, его поклонница Соня (Надежда Мельникова) сводит счеты с жизнью, а содержание ее прощальной записки ложится неподъемным грузом на его плечи. Его менеджер Тихон (Кирилл Нагиев) призывает его забыть о трагедии, как забыла общественность, но вскоре после этого на Илью совершается покушение. Ему нанимают телохранителя Сашу (Александра Черкасова-Служитель), собранную и серьезно настроенную, но ни она, ни Илья не в восторге от необходимости находиться друг с другом почти постоянно. Однако наличие у Ильи девушки Лолы (Юлия Франц) не мешает ему в какой-то момент осознать, что он неравнодушен к Саше.

 

Для подготовки к съемкам актриса Александра Черкасова-Служитель не только встречалась с женщиной-телохранителем, чтобы обсудить некоторые аспекты ее работы, но также начала заниматься тайским боксом и стрельбой.

Исполнительница одной из главных ролей Александра Черкасова-Служитель выполняла все трюки самостоятельно.

Актер Павел Прилучный сам исполнил композицию «Дай мне сил» — один из саундтреков к фильму.

Саундтреком занимался рэпер Нигатив, написавший музыку и текст ко всем песням.

Премьера фильма состоялась в рамках фестиваля «Горький Fest» в Нижнем Новгороде.

По словам исполнительницы одной из главных ролей Александры Черкасовой-Служитель, в начале для нее перекликания «Тени звезды» с «Телохранителем» 1992 года были не очевидны, так как она этот фильм посмотрела уже после того, как был полностью утвержден актерский состав.

Первоначально гардероб главной героини Саши должен был быть совсем другим: толстовки, треники и кроссовки. Но позже было принято решение переодеть ее в костюмы, сапоги на невысоком каблуке и мартинсы, принадлежащие актрисе Александре Черкасовой-Служитель.

На площадке фильма всегда присутствовал настоящий телохранитель, который консультировал Александру Черкасову-Служитель. Часто его рекомендации шли вразрез с задумками режиссера.

Исполнители главных ролей Павел Прилучный и Александра Черкасова-Служитель одновременно учились в ГИТИСе с разницей в несколько лет.

 

Популярный рэпер приезжает на гастроли в Питер. Его обожают и ждут фанаты, он на пике славы, он уверен в себе. Вместе со звездой приезжают его менеджер, музыканты и девушка. Неожиданно на музыканта совершается покушение. Ему чудом удаётся избежать смерти, но его менеджер решает нанять охранника. Складывается так, что охранником оказывается… девушка. Она — профессионал своего дела, но в брутальном мире рэпа женщине приходится сложно. Телохранитель разбирается в запутанных отношениях звезды и понимает, что каждый из окружения рэпера мог бы желать его смерти. В решающий момент «бодигард» спасает ему жизнь. Однако, она узнала слишком много, и музыканту приходит время спасать своего телохранителя.

5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 20 августа 2020
Премьера в мире 18 июля 2020
Возраст 16+
Прокатчик MEGOGO Studios
Режиссер
Дмитрий Губарев
Дмитрий Губарев
В ролях
Павел Прилучный
Павел Прилучный
Александра Черкасова-Служитель
Кирилл Нагиев
Кирилл Нагиев
Юлия Франц
Юлия Франц
Владимир Сычев
Владимир Сычев
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про звезд Фильмы про звезд
Русские драмы про любовь Русские драмы про любовь
Российские детективы Российские детективы
Фильмы с Павлом Прилучным Фильмы с Павлом Прилучным
Постер фильма Тень звезды 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Уж что создателям «Тени звезды» удалось на ура, так это уловить настроение эпохи. «Рэп — это новая религия», — скажет один из персонажей, и в этом с ним вряд ли можно поспорить. Тут вспоминаем и Drake’а с его играющими из каждого утюга Toosie Slide и God’s Plan, и Kanye West’а, фанатично уверовавшего в Бога, оставившего в прошлом свое непомерное эго и планирующего создать TikTok для «добрых христиан». Как ни крути, рэп стал…
Читать
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Кирилл Кяро и Нонна Гришаева сыграют в подростковой мелодраме «Вне зоны доступа» Они воплотят родителей главных героев.
Написать
10 сентября 2020 10:16
Павел Прилучный читает рэп в первом трейлере фильма «Тень звезды» Сюжет музыкальной драмы напоминает легендарного «Телохранителя» с Уитни Хьюстон.
Написать
24 апреля 2020 15:27
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Приложение киноафиши