Тень звезды, 2020

Разбивающий стереотипы о «женских» и «мужских» ролях фильм «Тень звезды» повествует о рэпере Нейме (он же Илья), жизнь которого кардинально меняется после самоубийства фанатки.
«Тень звезды» в некотором смысле является эдаким «Телохранителем» наоборот: защищать рэпера Нейма будет не высокий амбал со взглядом убийцы, а на первый взгляд хрупкая и знающая себе и своей работе цену Саша. Режиссер Дмитрий Губарев, известный по сериалу «Физрук», в своем фильме вновь работает с Нагиевым, но на этот раз младшим — Кириллом.
После одного из концертов Ильи (Павел Прилучный), выступающего под сценическим именем Нейм, его поклонница Соня (Надежда Мельникова) сводит счеты с жизнью, а содержание ее прощальной записки ложится неподъемным грузом на его плечи. Его менеджер Тихон (Кирилл Нагиев) призывает его забыть о трагедии, как забыла общественность, но вскоре после этого на Илью совершается покушение. Ему нанимают телохранителя Сашу (Александра Черкасова-Служитель), собранную и серьезно настроенную, но ни она, ни Илья не в восторге от необходимости находиться друг с другом почти постоянно. Однако наличие у Ильи девушки Лолы (Юлия Франц) не мешает ему в какой-то момент осознать, что он неравнодушен к Саше.
Для подготовки к съемкам актриса Александра Черкасова-Служитель не только встречалась с женщиной-телохранителем, чтобы обсудить некоторые аспекты ее работы, но также начала заниматься тайским боксом и стрельбой.
Исполнительница одной из главных ролей Александра Черкасова-Служитель выполняла все трюки самостоятельно.
Актер Павел Прилучный сам исполнил композицию «Дай мне сил» — один из саундтреков к фильму.
Саундтреком занимался рэпер Нигатив, написавший музыку и текст ко всем песням.
Премьера фильма состоялась в рамках фестиваля «Горький Fest» в Нижнем Новгороде.
По словам исполнительницы одной из главных ролей Александры Черкасовой-Служитель, в начале для нее перекликания «Тени звезды» с «Телохранителем» 1992 года были не очевидны, так как она этот фильм посмотрела уже после того, как был полностью утвержден актерский состав.
Первоначально гардероб главной героини Саши должен был быть совсем другим: толстовки, треники и кроссовки. Но позже было принято решение переодеть ее в костюмы, сапоги на невысоком каблуке и мартинсы, принадлежащие актрисе Александре Черкасовой-Служитель.
На площадке фильма всегда присутствовал настоящий телохранитель, который консультировал Александру Черкасову-Служитель. Часто его рекомендации шли вразрез с задумками режиссера.
Исполнители главных ролей Павел Прилучный и Александра Черкасова-Служитель одновременно учились в ГИТИСе с разницей в несколько лет.
Популярный рэпер приезжает на гастроли в Питер. Его обожают и ждут фанаты, он на пике славы, он уверен в себе. Вместе со звездой приезжают его менеджер, музыканты и девушка. Неожиданно на музыканта совершается покушение. Ему чудом удаётся избежать смерти, но его менеджер решает нанять охранника. Складывается так, что охранником оказывается… девушка. Она — профессионал своего дела, но в брутальном мире рэпа женщине приходится сложно. Телохранитель разбирается в запутанных отношениях звезды и понимает, что каждый из окружения рэпера мог бы желать его смерти. В решающий момент «бодигард» спасает ему жизнь. Однако, она узнала слишком много, и музыканту приходит время спасать своего телохранителя.