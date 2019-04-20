Анатолий Крупнов. Он был..., 2019

Фильм рассказывает историю Анатолия Германовича Крупнова, известнейшего советского и российского музыканта, виртуозного басиста, основателя музыкальных коллективов «Черный обелиск», «Неприкасаемые» и «Крупский сотоварищи», которые своими новаторски поставленными выступлениями потрясали современников по всей стране. За свою недолгую жизнь Крупнов успел оказать огромное влияние на развитие отечественной музыкальной жизни. В разное время он работал с Людмилой Гурченко, с группами «ДДТ» и «Воскресение», играл в театре, вел на радио собственную передачу, он… был.
Анатолий Крупнов, он же Крупский, один из самых харизматичных представителей отечественной рок-сцены, запомнился сразу и всем существом. Создатель и лидер группы «Черный обелиск». Уникальный бас-гитарист, которого мечтали видеть в своем составе многие рокгруппы. Один из «Неприкасаемых». Автор и исполнитель песни «Я остаюсь». Человек с цыганской внешностью и пиратским шармом, гений баса и море обаяния. Можно казаться, можно быть. Он был…