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Анатолий Крупнов. Он был... Анатолий Крупнов. Он был...
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Анатолий Крупнов. Он был..., 2019

2019 / Россия
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм рассказывает историю Анатолия Германовича Крупнова, известнейшего советского и российского музыканта, виртуозного басиста, основателя музыкальных коллективов «Черный обелиск», «Неприкасаемые» и «Крупский сотоварищи», которые своими новаторски поставленными выступлениями потрясали современников по всей стране. За свою недолгую жизнь Крупнов успел оказать огромное влияние на развитие отечественной музыкальной жизни. В разное время он работал с Людмилой Гурченко, с группами «ДДТ» и «Воскресение», играл в театре, вел на радио собственную передачу, он… был. 

  • Режиссер фильма Дарья Иванкова давно хотела сделать фильм о российской рок-музыке. Когда она обсуждала эту идею с друзьями, то в какой-то момент поняла, что почти все они никогда и не слышали о Крупнове, и решила, что сделать фильм о нем ей будет проще, чем каждый раз пускаться в объяснения. В итоге картина стала ее дипломной работой.
  • Помимо интервью с видными деятелями российского рока, работавшими с героем, такими как Гарик Сукачев, Юрий Шевчук и Александр Юрасов, фильм состоит из архивных записей концертов Крупнова, видеоклипов на его песни, его домашних фотографий и видео.
  • Фильм специально сделан в темпе музыки Крупнова: частые монтажные склейки и музыкальные перебивки воссоздают ритм бас-гитары героя, что создает у зрителя ощущение полного погружения в видеоряд картины.

Анатолий Крупнов, он же Крупский, один из самых харизматичных представителей отечественной рок-сцены, запомнился сразу и всем существом. Создатель и лидер группы «Черный обелиск». Уникальный бас-гитарист, которого мечтали видеть в своем составе многие рокгруппы. Один из «Неприкасаемых». Автор и исполнитель песни «Я остаюсь». Человек с цыганской внешностью и пиратским шармом, гений баса и море обаяния. Можно казаться, можно быть. Он был…

5.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 20 апреля 2019
Возраст 18+
Прокатчик Центр документального кино
Режиссер
Дарья Иванкова
В ролях
Анатолий Крупнов
Все актеры и съемочная группа
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