Эксперимент «За стеклом», 2019

Восьми совершенно разным знаменитостям придется объединиться. Каждый из них получает необычное приглашение от загадочного незнакомца. Звезды должны участвовать в реалити-шоу, за которым будут наблюдать миллионы человек по всему миру. Начало эксперимента радует всех, но вскоре зрителям наскучит смотреть на идеальную жизнь знаменитостей. Чтобы подогреть интерес к шоу, создатели решают давать участникам задания, многие из которых могут стоить им жизни.
Восемь интернет-знаменитостей участвуют в онлайн-шоу, где зрители решают их судьбу. Скоро становится понятно, что это не обычная игра, а изощренный эксперимент. Таинственный организатор предлагает все более изобретательные и зрелищные, но все более рискованные и опасные для участников испытания. Когда ты «за стеклом», и на тебя смотрит весь мир, как далеко ты зайдешь, чтобы не оказаться внизу рейтинга и сохранить свою жизнь?