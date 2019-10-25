Эксперимент «За стеклом», 2019

Восемь интернет-знаменитостей участвуют в онлайн-шоу, где зрители решают их судьбу. Скоро становится понятно, что это не обычная игра, а изощренный эксперимент. Таинственный организатор предлагает все более изобретательные и зрелищные, но все более рискованные и опасные для участников испытания. Когда ты «за стеклом», и на тебя смотрит весь мир, как далеко ты зайдешь, чтобы не оказаться внизу рейтинга и сохранить свою жизнь?