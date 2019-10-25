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Эксперимент «За стеклом» Эксперимент «За стеклом»
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Funhouse

Эксперимент «За стеклом», 2019

2019 / Канада
6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Восьми совершенно разным знаменитостям придется объединиться. Каждый из них получает необычное приглашение от загадочного незнакомца. Звезды должны участвовать в реалити-шоу, за которым будут наблюдать миллионы человек по всему миру. Начало эксперимента радует всех, но вскоре зрителям наскучит смотреть на идеальную жизнь знаменитостей. Чтобы подогреть интерес к шоу, создатели решают давать участникам задания, многие из которых могут стоить им жизни.

  • Это картина совместного производства Канады и Швеции.
  • Изображение панды Фуркас, которая появляется в ленте, похоже на персонажа фильмов «Ужасающий» и «Канун для всех святых» клоуна Арта.
  • Одну из главных героинь озвучивает Дарья Пынзарь. Она является участницей нескольких популярных в России телевизионных шоу.
  • Дословный перевод названия – «Веселый дом».
  • Это третий по счету полнометражный фильм режиссера Джейсона Уилльяма Ли. На его счету также несколько короткометражек. Он же исполнил в этой ленте эпизодическую роль, а также написал сценарий.
  • Главную роль играет Вальтер Скарсгард – младший из пяти сыновей популярного актера Стеллана Скарсгарда. Он решил пойти по стопам отца и своих старших братьев.

Восемь интернет-знаменитостей участвуют в онлайн-шоу, где зрители решают их судьбу. Скоро становится понятно, что это не обычная игра, а изощренный эксперимент. Таинственный организатор предлагает все более изобретательные и зрелищные, но все более рискованные и опасные для участников испытания. Когда ты «за стеклом», и на тебя смотрит весь мир, как далеко ты зайдешь, чтобы не оказаться внизу рейтинга и сохранить свою жизнь?

6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 13 февраля 2020
Премьера онлайн 13 февраля 2020
Премьера в мире 25 октября 2019
Возраст 18+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Джейсон Уилльям Ли
Джейсон Уилльям Ли
В ролях
Вальтер Скарсгард
Вальтер Скарсгард
Гиги Сол Герреро
Гиги Сол Герреро
Хамиса Уилшер
Хамиса Уилшер
Кристофер Джерард
Кристофер Джерард
Каролина Бенефилд
Каролина Бенефилд
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Эксперимент «За стеклом»
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Наша рецензия
«House of fun» — реалити-шоу, собравшее среди своих участников разных модных и трендовых интернет-селебрити: обзорщик-ютубер, обсуждающий смешные видосы, спившаяся звезда  бойцовского шоу, ведущая желтушной ютуб-передачи, грудастая блондинка из реалити-шоу и так далее. Всё, как и положено в реалити-шоу, низкопробно и примитивно (здесь даже в плюс идёт отсебятина в русской локализации, где передача названа «За стеклом», что отсылает к первому в России реалити).…
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anna.antisina 16 февраля 2020, 13:28
Достойный родственник "Пилы" по своей кровавости. А вот смысла в происходящем гораздо меньше. Концовка предсказуема и разочаровала.
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саундтрек фильма Эксперимент «За стеклом»
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Неувольняемый
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