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Любовь и страсть. Далида Любовь и страсть. Далида
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Dalida

Любовь и страсть. Далида, 2017

2017 / Франция
6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Любовь и страсть. Далида» - это новый фильм от режиссёра Лизы Азуэлос («LOL [ржунимагу]» и «Лето. Одноклассники. Любовь»). Роль Далиды сыграла пока ещё неизвестная миру актриса Свева Алтиви. Также в съёмках приняли участие Венсан Перес («Сирано де Бержерак», «Распутник»), Риккардо Скамарчио («Перед рассветом», «Джон Уик 2»), Нильс Шнайдер («Я убил свою маму», «Воображаемая любовь») и другие.

Фильм «Любовь и страсть. Далида» основан на истории всемирно известной артистки. От рождения ей достался прекрасный голос и ослепительная красота. Эта талантливая девушка покорила звёздный небосклон своими выступлениями. Однако, как оказалось, истинное счастье заключается не в успехе и богатстве, а в любви, за которой всю свою жизнь гонялась Далида и ради которой она пожертвовала практически всем.

- Бюджет фильма «Любовь и страсть. Далида» составил 15 миллионов евро

- Далида уже появлялась на экране в мини-сериале Сабрины Ферилли 

- В картине заметна синхронизация движения губ актрисы с фонограммой во время сцен пения

Она была рождена, чтобы стать звездой. Она обладала магической красотой и невероятным голосом. Она ворвалась на музыкальный Олимп и завладела сердцами всего мира. Но слава и деньги не принесли ей счастья. Всю жизнь она искала настоящую любовь и ради нее пожертвовала всем

6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 4 мая 2017
Премьера в мире 30 ноября 2016
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Лиза Азуэлос
Лиза Азуэлос
В ролях
Венсан Перес
Венсан Перес
Риккардо Скамарчио
Риккардо Скамарчио
Нильс Шнайдер
Нильс Шнайдер
Николя Дювошель
Николя Дювошель
Микаэль Коэн
Микаэль Коэн
Все актеры и съемочная группа
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Любовь и страсть. Далида смотреть онлайн

Любовь и страсть. Далида
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Кого видела в зеркало Иоланда, дочь скрипача и швеи? Далиду ли, известную певицу и актрису, или же просто одинокую женщину, страстно жаждущую простого счастья? «Моя история – это история любви. Я – ничто. Это – история любви» – пела она в своих балладах, которые когда-то были в шаге от того, чтобы выйти из моды и навсегда заклеймить ее как «устаревшую», но, странным образом, раз за разом занимали вершины музыкальных хит-парадов.…
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Ирина 5 мая 2017, 03:18
Далида получилась очень красивая!
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4 апреля 2017 18:16
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