Любовь и страсть. Далида, 2017

«Любовь и страсть. Далида» - это новый фильм от режиссёра Лизы Азуэлос («LOL [ржунимагу]» и «Лето. Одноклассники. Любовь»). Роль Далиды сыграла пока ещё неизвестная миру актриса Свева Алтиви. Также в съёмках приняли участие Венсан Перес («Сирано де Бержерак», «Распутник»), Риккардо Скамарчио («Перед рассветом», «Джон Уик 2»), Нильс Шнайдер («Я убил свою маму», «Воображаемая любовь») и другие.

Фильм «Любовь и страсть. Далида» основан на истории всемирно известной артистки. От рождения ей достался прекрасный голос и ослепительная красота. Эта талантливая девушка покорила звёздный небосклон своими выступлениями. Однако, как оказалось, истинное счастье заключается не в успехе и богатстве, а в любви, за которой всю свою жизнь гонялась Далида и ради которой она пожертвовала практически всем.