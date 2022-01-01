Интересная киноподборка о врачах и их пациентах.

Пять лучших фильмов про врачей

Врачебная тематика – благодатная почва для кинорежиссеров и сценаристов. Благородный и тяжелый труд медработников можно трактовать по-разному. Прямое тому подтверждение – разношерстные фильмы про врачей.

«Морфий», 2008

Время действия – 1917 год. Молодой врач Поляков оказывается в неказистой больнице небольшого городка. В процессе лечения больных юный медик и сам попадает под угрозу инфицирования. Тогда медсестра вкалывает Полякову дозу морфия, чтобы снизить риск заражения. С этого момента начинается болезненная история наркотической зависимости доктора, которая еще больше усугубляется сильными любовными переживаниями. Куда же заведут Полякова агония любви и мрак абстиненции?

Отечественная драма кинорежиссера Алексея Балабанова и сценариста Сергея Бодрова-младшего создана по мотивам известного цикла произведений Михаила Булгакова и одноименного рассказа в частности.

«Целитель Адамс», 1998

Биографическая комедийная драма Тома Шедьяка с невероятным Робином Уильямсом снята по мотивам реальных событий. Это трогательная киноистория про уникального американского врача и больничного клоуна по имени Патч Адамс. Как ни странно, кинокритики и сам Патч отозвались о киноленте довольно прохладно. Однако прокат фильма оказался успешным, а личностью доктора заинтересовалось множество людей. Главный герой пребывает в затяжном депрессивном состоянии. По этой причине Хантер попадает психиатрическую лечебницу. Стандартное лечение не приносит результатов, однако Хантер исцеляется благодаря пациентам клиники. В дальнейшем врач применит новый «секрет» в своей врачебной практике.

Да, смех может творить чудеса!

«Планета Ка-Пэкс», 2001

Сюжет фантастической кинодрамы с философским уклоном базируется на одноименном романе американского писателя-биолога Джина Брюэра. Режиссерское кресло занял британец Иэн Софтли. Под светом софитов оказывается опытный доктор психиатрических наук Марк Пауэлл, который берется за нового необычного пациента. Прота (Кевина Спейси) изучали и другие специалисты, но психиатрам так и не удалось поставить диагноз. Постепенно Марк осознает, что перед ним никакой не сумасшедший.

Возможно, человек-загадка с планеты Ка-Пэкс действительно очень мудрый инопланетный гость?

«Кожа, в которой я живу», 2011

Обескураживающий фантастический триллер независимого испанского кинорежиссера Педро Альмодовара создавался по мотивам бульварного детектива «Тарантул» французского писателя Тьерри Жонке. В ролях первого плана – Елена Анайя и Антонио Бандерас. События биохоррора происходят в Толедо, где находится роскошный особняк, вмещающий в себя операционную и научную лабораторию. Там и проводит свои ужасающие эксперименты успешный пластический хирург Роберт Ледгард, открывший секрет производства искусственной человеческой дермы.

Правда, никто из коллег Ледгарда не догадывается, что объектом научных поисков является молодая девушка, попавшая в плен к спятившему доктору.

«Пролетая над гнездом кукушки», 1975

Оскароносная экранизация культового романа Кена Кизи, созданная чехословацким кинорежиссером Милошем Форманом, описывает жестокие методы лечения и хладнокровность медицинского персонала, царящие в одной из психиатрических лечебниц в шестидесятых годах 20-го века. В центре сюжета – эксцентричный, но человечный преступник Макмерфи, переведенный из тюрьмы в больницу для психиатрической экспертизы. Здесь Рэндл знакомится с душевнобольными пациентами, а также с Милдред Рэтчед, работающей старшей медсестрой отделения.