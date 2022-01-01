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Фильмы про врачей

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6.0
криминал, драма, триллер
2021, США
Агент Лев
Агент Лев
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6.0
комедия
2020, Франция
Не лечи меня
Не лечи меня
7.0
комедия
2020, Россия
Марионетка
Марионетка
5.0
мистика, триллер
2020, Нидерланды / Люксембург
Спутник
Спутник
6.0
фантастика
2019, Россия
Соблазн
Соблазн
5.0
триллер, драма
2019, Франция
Играй или умри
Играй или умри
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4.0
ужасы
2019, Бельгия
Мозг. Эволюция
Мозг. Эволюция
4.0
документальный
2019, Россия
Русалка на суше
Русалка на суше
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6.0
детектив, триллер, ужасы, фэнтези
2019, США
Инсомния
Инсомния
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5.0
ужасы, триллер
2018, Аргентина / Испания / Уругвай
Пила: Начало
Пила: Начало
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5.0
ужасы, триллер
2018, Канада
Высшая форма
Высшая форма
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4.0
ужасы, мистика, фантастика
2018, США
Весь этот мир
Весь этот мир
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7.0
драма
2017, США
Институт Роузвуд
Институт Роузвуд
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4.0
триллер
2017, США
Мозг: вторая вселенная
Мозг: вторая вселенная
0.0
документальный
2017, Россия
Чудо-ребёнок
Чудо-ребёнок
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5.0
триллер, фантастика, драма
2017, США
Неизвестная
Неизвестная
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6.0
драма
2016, Бельгия / Франция
Охотник с Уолл-стрит
Охотник с Уолл-стрит
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6.0
драма
2016, Канада
Призраки Элоиз
Призраки Элоиз
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5.0
ужасы, триллер, детектив
2016, США
Американское насилие
Американское насилие
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5.0
триллер, драма, криминал
2016, США
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Интересная киноподборка о врачах и их пациентах.

Пять лучших фильмов про врачей

Врачебная тематика – благодатная почва для кинорежиссеров и сценаристов. Благородный и тяжелый труд медработников можно трактовать по-разному. Прямое тому подтверждение – разношерстные фильмы про врачей.

«Морфий», 2008

Время действия – 1917 год. Молодой врач Поляков оказывается в неказистой больнице небольшого городка. В процессе лечения больных юный медик и сам попадает под угрозу инфицирования. Тогда медсестра вкалывает Полякову дозу морфия, чтобы снизить риск заражения. С этого момента начинается болезненная история наркотической зависимости доктора, которая еще больше усугубляется сильными любовными переживаниями. Куда же заведут Полякова агония любви и мрак абстиненции?

Отечественная драма кинорежиссера Алексея Балабанова и сценариста Сергея Бодрова-младшего создана по мотивам известного цикла произведений Михаила Булгакова и одноименного рассказа в частности.

«Целитель Адамс», 1998

Биографическая комедийная драма Тома Шедьяка с невероятным Робином Уильямсом снята по мотивам реальных событий. Это трогательная киноистория про уникального американского врача и больничного клоуна по имени Патч Адамс. Как ни странно, кинокритики и сам Патч отозвались о киноленте довольно прохладно. Однако прокат фильма оказался успешным, а личностью доктора заинтересовалось множество людей. Главный герой пребывает в затяжном депрессивном состоянии. По этой причине Хантер попадает психиатрическую лечебницу. Стандартное лечение не приносит результатов, однако Хантер исцеляется благодаря пациентам клиники. В дальнейшем врач применит новый «секрет» в своей врачебной практике.

Да, смех может творить чудеса!

«Планета Ка-Пэкс», 2001

Сюжет фантастической кинодрамы с философским уклоном базируется на одноименном романе американского писателя-биолога Джина Брюэра. Режиссерское кресло занял британец Иэн Софтли. Под светом софитов оказывается опытный доктор психиатрических наук Марк Пауэлл, который берется за нового необычного пациента. Прота (Кевина Спейси) изучали и другие специалисты, но психиатрам так и не удалось поставить диагноз. Постепенно Марк осознает, что перед ним никакой не сумасшедший.

Возможно, человек-загадка с планеты Ка-Пэкс действительно очень мудрый инопланетный гость?

«Кожа, в которой я живу», 2011

Обескураживающий фантастический триллер независимого испанского кинорежиссера Педро Альмодовара создавался по мотивам бульварного детектива «Тарантул» французского писателя Тьерри Жонке. В ролях первого плана – Елена Анайя и Антонио Бандерас. События биохоррора происходят в Толедо, где находится роскошный особняк, вмещающий в себя операционную и научную лабораторию. Там и проводит свои ужасающие эксперименты успешный пластический хирург Роберт Ледгард, открывший секрет производства искусственной человеческой дермы.

Правда, никто из коллег Ледгарда не догадывается, что объектом научных поисков является молодая девушка, попавшая в плен к спятившему доктору.

«Пролетая над гнездом кукушки», 1975

Оскароносная экранизация культового романа Кена Кизи, созданная чехословацким кинорежиссером Милошем Форманом, описывает жестокие методы лечения и хладнокровность медицинского персонала, царящие в одной из психиатрических лечебниц в шестидесятых годах 20-го века. В центре сюжета – эксцентричный, но человечный преступник Макмерфи, переведенный из тюрьмы в больницу для психиатрической экспертизы. Здесь Рэндл знакомится с душевнобольными пациентами, а также с Милдред Рэтчед, работающей старшей медсестрой отделения.

Оказывается, любовь к жизни и свободе может стать диагнозом, если твоя судьба зависит от женщины с садистскими наклонностями.

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