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Американское насилие Американское насилие
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American Violence

Американское насилие, 2016

2016 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Аманда Тайлер – успешный преподаватель криминальной психологии. От вышестоящего руководства поступает задание. Нужно заняться Джеком Шейя, преступником, ожидающим казни, и за три дня, оставшихся до исполнения приговора, заставить его рассказать нужные сведения. Неохотно приняв поручение, героиня отправляется в камеру смертников. Убийца унес жизни нескольких человек, но никто не рождается преступником. Аманде нужно узнать мотивы, для этого она заставляет заключенного вспомнить детство, неприятные сказки и дядю, а сама пытается принять сложное решение…

  • Дениз Ричардс, актриса, исполнившая главную роль, мечтала работать в кино с детства и получила известность после съемок в комедийном фильме «Звездный десант» Верховена.
  • Брюс Маклиш Дерн, воплотивший на экране образ шерифа, попал в кинематограф благодаря дружбе с Джеком Николсоном.
  • Дениз Ричардс раскритиковали за роль физика-ядерщика в бондиане, но в этот раз роль авторитетного специалиста удалась ей блестяще. 
  • Для футболиста Роба Гронковски, сыгравшего Брэда, работа в фильме была наиболее значимой из проектов, в которых он участвовал в качестве актера.

Одни считают, что лучше жить праведно, в то время как другие смело переступают через закон. Но что движет преступниками? Что заставляет людей совершать убийства? Над этими вопросами не первый год ломает голову всемирно известный доктор психологии Аманда Тайлер. В данном фильме женщина изучает историю жизни приговоренного к смертной казни Джека Шейя – этот человек убил многих людей. Мужчине осталось жить всего 3 дня, но успеет ли Аманда разобраться в его жизни? Ей предстоит узнать, почему Джек стал жестоким зверем. Если женщина сможет докопаться до правды, есть вероятность, что смертный приговор будет отменен...

5.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 3 февраля 2017
Возраст 18+
Режиссер
Тимоти Вудворд мл.
Тимоти Вудворд мл.
В ролях
Брюс Дерн
Брюс Дерн
Дениз Ричардс
Дениз Ричардс
Майкл Паре
Майкл Паре
Джонни Месснер
Джонни Месснер
Эмма Ригби
Эмма Ригби
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 14:03
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