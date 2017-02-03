Американское насилие, 2016

Одни считают, что лучше жить праведно, в то время как другие смело переступают через закон. Но что движет преступниками? Что заставляет людей совершать убийства? Над этими вопросами не первый год ломает голову всемирно известный доктор психологии Аманда Тайлер. В данном фильме женщина изучает историю жизни приговоренного к смертной казни Джека Шейя – этот человек убил многих людей. Мужчине осталось жить всего 3 дня, но успеет ли Аманда разобраться в его жизни? Ей предстоит узнать, почему Джек стал жестоким зверем. Если женщина сможет докопаться до правды, есть вероятность, что смертный приговор будет отменен...