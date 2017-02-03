Американское насилие, 2016

Аманда Тайлер – успешный преподаватель криминальной психологии. От вышестоящего руководства поступает задание. Нужно заняться Джеком Шейя, преступником, ожидающим казни, и за три дня, оставшихся до исполнения приговора, заставить его рассказать нужные сведения. Неохотно приняв поручение, героиня отправляется в камеру смертников. Убийца унес жизни нескольких человек, но никто не рождается преступником. Аманде нужно узнать мотивы, для этого она заставляет заключенного вспомнить детство, неприятные сказки и дядю, а сама пытается принять сложное решение…
Одни считают, что лучше жить праведно, в то время как другие смело переступают через закон. Но что движет преступниками? Что заставляет людей совершать убийства? Над этими вопросами не первый год ломает голову всемирно известный доктор психологии Аманда Тайлер. В данном фильме женщина изучает историю жизни приговоренного к смертной казни Джека Шейя – этот человек убил многих людей. Мужчине осталось жить всего 3 дня, но успеет ли Аманда разобраться в его жизни? Ей предстоит узнать, почему Джек стал жестоким зверем. Если женщина сможет докопаться до правды, есть вероятность, что смертный приговор будет отменен...